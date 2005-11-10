17.00 - Quinta gara senza successo per il Lecce, che all'Olimpico cade 3-0 sotto i colpi della Lazio capolista di Gennaro Gattuso. Tra pochi minuti l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.23 - È iniziata la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.

Aveva parlato di atteggiamento, c'è stato poco oggi?

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non meritavamo di stare sotto. Anche questo passivo è troppo pesante, oltre i meriti della Lazio non ricordo altre occasioni per loro, li abbiamo messi spesso in fuorigioco e siamo stati molto corti. Dobbiamo poi fare gol, rispetto a quanto abbiamo creato abbiamo raccolto troppo poco. Non condivido sull'atteggiamento, quello c'è stato poi possono emergere le qualità delle squadre. Peccato per il primo gol preso, dovevamo stare più attaccati all'uomo, contro le grandi squadre non puoi concedere neanche mezzo metro".

In cosa devono migliorare i suoi attaccanti?

"Mi aspetto molto di più da tutti e tre perché le squadre che sono in fondo alla classifica hanno bisogno dei gol degli attaccanti. Adesso dovrò essere io a capire a chi dare maggiore continuità. Mi dispiace perché abbiamo fatto molto bene oggi, siamo riusciti a mettere in difficoltà la Lazio con tante cose belle, ma poi il risultato ti cambia la visione della partita".

Teme che il trend negativo in attacco si può risolvere nelle prossime partite? Ci spiega la scelta di Kaba al posto di Ngom?

"Ngom veniva da una trasferta con la nazionale, abbiamo preparato per due settimane questa partita con la Lazio e ho preferito mantenere il gruppo che poi mi ha dato ottime risposte in campo. Non posso guardare le prossime partite, per noi ogni gara sarà determinante. Sono tutte importanti le partite fino a quando non arriveremo all'obiettivo finale".

Cosa vi è mancato? La sorprende la Lazio in testa alla classifica?

"Contro una squadra prima in classifica devi concretizzare perché alla lunga si sono messi in campo con più compattezza e hanno motore nelle gambe, è una squadra che sa quello che vuole e che sta facendo un campionato straordinario. Complimenti a Gattuso, noi meritavamo qualcosina in più ma complimenti a loro perché stanno facendo qualcosa di straordinario".

Come sta Pierotti?

"Purtroppo non è come avevamo pensato, quando fai certe operazioni poi vedi bene e trovi altre cose. Settimana prossima faremo degli esami e capiremo il suo ritorno così come quello di Ilic. Pierotti riesce a darmi qualcosa di diverso a livello tattico, con lui non mi sarei messo a cinque in alcune partite. Siamo più qualitativi con l'assetto di oggi, se guardi il secondo gol Fatah ha perso l'inserimento del terzino dopo aver fatto un'ottima partita e su queste cose dobbiamo crescere".

17.31 - È terminata la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.