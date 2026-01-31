Juventus, Spalletti attende segnali dal mercato: Holm opzione per la destra

La Juventus, ieri, non si è allenata e Luciano Spalletti ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Oggi, i bianconeri torneranno alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. Di fatto, la Juventus preparerà la sfida di campionato in un solo giorno però va detto che molti titolari, contro il Monaco, hanno riposato. Oggi, inoltre, ci sarà anche la conferenza di Luciano Spalletti che parlerà alle ore 12. Nel corso della conferenza sicuramente ci sarà modo anche di parlare della sfida tra la Juventus e il Galatasaray valida per i playoff di Champions. Anche se la concentrazione di Spalletti è chiaramente rivolta al match contro il Parma.

Contro il Parma torneranno i titolarissimi.

Luciano Spalletti ha fatto riposare diversi giocatori nel match contro il Monaco per averli al meglio contro il Parma. Di fatto, la Juventus era già certa del passaggio ai playoff e per raggiungere gli ottavi di Champions League sarebbe servito un miracolo. Perciò Spalletti ha preferito dare un turno di riposo a chi fino ad ora ha giocato di più. Perciò, contro il Parma, si rivedranno dal primo minuto Locatelli, Cambiaso, Di Gregorio, Yildiz e David. Il canadese si riprenderà il suo posto in attacco dopo la prova opaca di Openda contro il Monaco. A centrocampo si rivedrà Locatelli con Koopmeiners che tornerà in panchina. L’olandese ha fallito l’ennesima chance datagli da Spalletti. Il tecnico di Certaldo lo ha difeso dopo il match contro il Monaco, ma di fatto Koopmeiners non riesce proprio a rilanciarsi. L’unico dubbio di formazione in casa Juventus potrebbe riguardare Conceicao. Il portoghese ha giocato dal primo minuto in Champions ma è uscito dopo i primi 45 minuti. Perciò Spalletti lo ha gestito visto che è reduce da alcuni acciacchi. Conceicao a Parma potrebbe essere comunque titolare ma il dubbio verrà risolto solo a ridosso dalla partita.

Si avvicina il gong del mercato.

La Juventus, per il momento, non ha ancora chiuso operazioni di mercato in entrata ma la società lavora per provare a concludere qualcosa entro il 2 febbraio. Spalletti vorrebbe una prima punta di un certo peso e non ne ha fatto mistero. Inoltre, servirebbe anche un vice Kalulu e per questo motivo la Juventus ha avviato una trattativa con il Bologna per imbastire uno scambio tra Joao Mario e Emil Holm. Lo svedese è seguito da diversi anni dai bianconeri che avevano pensato a lui ai tempi dello Spezia. Adesso, la Juventus è tornata alla carica e ha trovato la disponibilità del Bologna a provare a chiudere questo scambio. Le due società stanno trattando e l’affare pare ben avviato. Le parti stanno cercando di capire se fare due prestiti secchi o con diritto di riscatto. L’altro nodo che si sta cercando di sciogliere è la valutazione sia di Joao Mario che di Holm. La speranza della Juventus è di riuscire a chiudere per regalare a Spalletti il tanto agognato vice Kalulu. Anche perché Joao Mario non ha trovato spazio nemmeno contro il Monaco, quando il tecnico di Certaldo ha fatto un ampio turnover. Evidentemente il portoghese non dà le sufficienti garanzie perciò si spera di poter chiudere per Holm.