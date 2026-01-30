Romagnoli andrà via dalla Lazio? Sarri: "Quello che conoscevo io mi è utile..."

Che ne sarà di Alessio Romagnoli? Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita col Genoa, mister Maurizio Sarri ha risposto così a una domanda sulla possibile cessione all'Al Sadd di Roberto Mancini del suo difensore, oggi non convocato perché ormai in rotta con la società:

Romagnoli andrà via?

"Con tutte le componenti, ho fatto sempre la valutazione relativa esclusivamente sul piano tecnico-tattico. La società è stata chiara: le decisioni spettano a loro. Non so cosa aspettarmi, però il Romagnoli che conoscevo io sicuramente mi è utile".

Il punto di TMW sulla difesa della Lazio

Mercato della Lazio sempre in grande fermento: è infatti in chiusura l'affare con l'Union Berlino per Diogo Leite, accordo con il club per 2,5 milioni. Sarà il nuovo centrale della squadra di Maurizio Sarri grazie a un'operazione lampo del ds Fabiani, che ha sfruttato la scadenza a giugno del centrale portoghese. È la conseguenza immediata della cessione di Alessio Romagnoli, che si è sbloccata in queste ore: dopo le insistenze del giocatore il club ha ceduto e in queste ore si sta organizzando il viaggio per il Qatar del centrale italiano. Gli emissari del club qatariota sono a Roma da stamattina e dopo l'ok di Lotito, l'obiettivo è far partire domani Romagnoli in direzione Qatar, con il mercato che chiuderà proprio domani.