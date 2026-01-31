Inter tra campo e mercato: domani la Cremonese, ed è caccia all’esterno

Forse la testa dell’Inter inconsciamente è già ai playoff di Champions Lague. O forse, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza, la mente vola alle ultime ore di mercato con diversi nodi da sciogliere. Tra possibili colpi in entrata e uscite last minute. La certezza per Cristian Chivu invece è il campo, ovvero la sfida contro la Cremonese di Davide Nicola. L’allenatore dei nerazzurri prepara la partita facendo di necessità virtù, dovendo fare i conti da una parte con le voci del mercato invernale, dall’altra con gli infortuni, visto che allo Zini - oltre a Dumfries e Calhanoglu – non ci sarà nemmeno Niccolò Barella. Il match contro i grigiorossi arriva in un momento delicato. La stagione entra nel vivo e il Milan, distante solo cinque punti, non ha nemmeno lo scoglio europeo nella corsa al tricolore. Rispetto a Dortmund l’Inter cambierà, dalla difesa all’attacco.

Le due punte dovrebbero essere Lautaro e Pio Esposito, subentrati nella ripresa al Wstfalen Stadion. Torna invece la retroguardia tipo, con l’inserimento di Bastoni e le conferme di Akanji e Bisseck. Frattesi titolare? Questo è sicuramente l’interrogativo più intrigante, visto che fa un po’ a pugni con l’onda lunga della chiusura del mercato. Dalla Premier League infatti sarebbe arrivato concretamente l’interesse del Nottingham Forrest, ma ad oggi la trattativa non sembra essere avanzata. Il giocatore sicuramente sta trovando poco spazio, ma potrebbe avere una chance dal 1’ come mezz’ala di inserimento insieme a Mkhitaryan e Zielsinki, che sarà in regia. Sugli esterni invece agiranno Dimarco -mvp a Dortmund e imprescindibile – insieme a Luis Henrique.

La fascia destra rimane il grande nodo di mercato per i nerazzurri. Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi. Prima Perisic e più recentemente Diaby e Northon Cuffy. Qualcosa serve, visto che Dumfries è ancora ai box e il solo brasiliano non basta. I nerazzurri vogliono alzare il livello. Ma fino ad una svolta decisa e decisiva Chivu dovrà trasformare in oro le sue risorse. Facendo leva sulla forza di un gruppo che ha ritrovato se stesso e si avvia nella fase più calda del campionato. Con il ticchettio del mercato in sottofondo e l’incognita Bodo Glimt per proseguire il cammino europeo.