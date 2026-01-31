Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter tra campo e mercato: domani la Cremonese, ed è caccia all’esterno

Inter tra campo e mercato: domani la Cremonese, ed è caccia all’esternoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Forse la testa dell’Inter inconsciamente è già ai playoff di Champions Lague. O forse, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza, la mente vola alle ultime ore di mercato con diversi nodi da sciogliere. Tra possibili colpi in entrata e uscite last minute. La certezza per Cristian Chivu invece è il campo, ovvero la sfida contro la Cremonese di Davide Nicola. L’allenatore dei nerazzurri prepara la partita facendo di necessità virtù, dovendo fare i conti da una parte con le voci del mercato invernale, dall’altra con gli infortuni, visto che allo Zini - oltre a Dumfries e Calhanoglu – non ci sarà nemmeno Niccolò Barella. Il match contro i grigiorossi arriva in un momento delicato. La stagione entra nel vivo e il Milan, distante solo cinque punti, non ha nemmeno lo scoglio europeo nella corsa al tricolore. Rispetto a Dortmund l’Inter cambierà, dalla difesa all’attacco.

Le due punte dovrebbero essere Lautaro e Pio Esposito, subentrati nella ripresa al Wstfalen Stadion. Torna invece la retroguardia tipo, con l’inserimento di Bastoni e le conferme di Akanji e Bisseck. Frattesi titolare? Questo è sicuramente l’interrogativo più intrigante, visto che fa un po’ a pugni con l’onda lunga della chiusura del mercato. Dalla Premier League infatti sarebbe arrivato concretamente l’interesse del Nottingham Forrest, ma ad oggi la trattativa non sembra essere avanzata. Il giocatore sicuramente sta trovando poco spazio, ma potrebbe avere una chance dal 1’ come mezz’ala di inserimento insieme a Mkhitaryan e Zielsinki, che sarà in regia. Sugli esterni invece agiranno Dimarco -mvp a Dortmund e imprescindibile – insieme a Luis Henrique.

La fascia destra rimane il grande nodo di mercato per i nerazzurri. Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi. Prima Perisic e più recentemente Diaby e Northon Cuffy. Qualcosa serve, visto che Dumfries è ancora ai box e il solo brasiliano non basta. I nerazzurri vogliono alzare il livello. Ma fino ad una svolta decisa e decisiva Chivu dovrà trasformare in oro le sue risorse. Facendo leva sulla forza di un gruppo che ha ritrovato se stesso e si avvia nella fase più calda del campionato. Con il ticchettio del mercato in sottofondo e l’incognita Bodo Glimt per proseguire il cammino europeo.

Articoli correlati
Calciomercato Inter, Frattesi può partire. Di Marzio conferma Curtis Jones Calciomercato Inter, Frattesi può partire. Di Marzio conferma Curtis Jones
Calciomercato agli sgoccioli. Il Gazzettino: "Il Liverpool tenta Dumfries: Norton-Cuffy... Calciomercato agli sgoccioli. Il Gazzettino: "Il Liverpool tenta Dumfries: Norton-Cuffy per l'Inter"
Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo... Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo due trofei
Altre notizie Serie A
Genoa, l'Olimpico è ancora amaro: questa volta la rimonta è stata solo sfiorata Genoa, l'Olimpico è ancora amaro: questa volta la rimonta è stata solo sfiorata
Fiorentina, a Napoli una trasferta da non sbagliare. Intanto Vanoli recupera quattro... Fiorentina, a Napoli una trasferta da non sbagliare. Intanto Vanoli recupera quattro giocatori
Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo... Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo due trofei
Krstovic, il nuovo trascinatore offensivo dell'Atalanta. Goal, assist e lotta continua... Krstovic, il nuovo trascinatore offensivo dell'Atalanta. Goal, assist e lotta continua
Lazio, Adrian Przyborek è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini... TMWLazio, Adrian Przyborek è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini
Milan, mamma mia quante notizie! La più importante potrebbe arrivare oggi Milan, mamma mia quante notizie! La più importante potrebbe arrivare oggi
Torino, rebus attacco per il Lecce: via Ngonge, out Simeone. E la coppia Adams-Zapata…... Torino, rebus attacco per il Lecce: via Ngonge, out Simeone. E la coppia Adams-Zapata…
Inter tra campo e mercato: domani la Cremonese, ed è caccia all’esterno Inter tra campo e mercato: domani la Cremonese, ed è caccia all’esterno
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 gennaio
3 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
4 Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli
5 Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore
Immagine top news n.1 Champions League, sorteggiate le 3 avversarie delle italiane: date e orari del playoff
Immagine top news n.2 Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Un Olimpico semi-vuoto, 5 gol in 100 minuti e lo sfogo di Sarri: cosa ci lascia Lazio-Genoa 3-2
Immagine top news n.4 Sarri: "Ho parlato ora con Romagnoli e lui non sa che dire". Poi sbotta: "Ho già risposto 3 volte"
Immagine top news n.5 Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo"
Immagine top news n.6 Una pazza Lazio batte 3-2 il Genoa con un rigore al 100'. Nel 1° tempo non era successo nulla
Immagine top news n.7 Lazio contestata, l'Olimpico è deserto: appena 5.402 gli ingressi allo stadio col Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, l'Olimpico è ancora amaro: questa volta la rimonta è stata solo sfiorata
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, a Napoli una trasferta da non sbagliare. Intanto Vanoli recupera quattro giocatori
Immagine news Serie A n.3 Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo due trofei
Immagine news Serie A n.4 Krstovic, il nuovo trascinatore offensivo dell'Atalanta. Goal, assist e lotta continua
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Adrian Przyborek è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini
Immagine news Serie A n.6 Milan, mamma mia quante notizie! La più importante potrebbe arrivare oggi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Samp-Spezia: Gregucci vuole uscire dalla retrocessione grazie al primo derby stagionale
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di più
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Venezia-Carrarese: lagunari a caccia della vetta
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sudtirol-Catanzaro: al Druso punti in palio per la zona playoff
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, ultras irrompono in Comune per chiedere la riapertura dello stadio
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 24ª giornata: i finali dei tre anticipi. L'Ascoli accorcia su Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.3 Corte Sportiva d'Appello, l'esito dei ricorsi di Alcione, Ravenna e Atalanta U23
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 24ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Ascoli avanti grazie a Gori
Immagine news Serie C n.5 Anatriello verso il Lumezzane: il Bologna autorizza il trasferimento dal Potenza
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores: "Meglio le squadre B che i club che falliscono"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping