Lazio, emergenza in difesa per Gattuso: Sutalo rischia tre mesi di stop

L'emergenza infortuni continua a complicare i piani della Lazio. Dopo il problema muscolare accusato da Davide Frattesi con la Nazionale, Gennaro Gattuso deve fare i conti con una situazione sempre più delicata nel reparto arretrato. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Josip Sutalo, che rischia uno stop particolarmente lungo. Come riferisce il Corriere dello Sport, il difensore croato avrebbe riportato almeno una lesione muscolare di secondo grado, con tempi di recupero che potrebbero arrivare a due mesi. Resta però da escludere l'ipotesi più grave, quella di uno strappo, che comporterebbe un'assenza fino a tre mesi. Gli esami effettuati giovedì dovranno chiarire l'entità dell'infortunio. La società non ha ancora diffuso un bollettino medico ufficiale, ma il rientro di Sutalo non è atteso prima di gennaio. Il centrale dovrebbe quindi saltare sia il derby contro la Roma del 13 dicembre sia la finale di Supercoppa.

Tavares rischia di saltare il derby. Nuovo stop per Marusic

Le difficoltà non finiscono con Sutalo. Anche Nuno Tavares, fermatosi per uno stiramento, rischia circa un mese di assenza. Il suo recupero in vista della stracittadina resta dunque in forte dubbio. Il portoghese era reduce da un affaticamento muscolare prima della partita contro il Napoli, nella quale ha accusato il nuovo problema fisico. Una situazione che riporta l'attenzione sulla gestione dei carichi di lavoro, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati. Nuovo contrattempo anche per Adam Marusic, fermatosi durante il ritiro con il Montenegro. L'esterno ha avvertito dolore nella stessa zona già interessata da due precedenti problemi muscolari e ha immediatamente interrotto l'attività. Per lui si prospetta uno stop di circa due settimane, che lo costringerà a saltare la sfida contro il Lecce. Il giocatore rientrerà in Italia per sottoporsi a ulteriori controlli.

Gattuso studia le alternative: pronti Leite, Doekhi e Pedraza

Con un'infermeria così affollata, Gattuso sarà costretto a rivedere le proprie scelte difensive. Al centro del reparto, accanto a Provstgaard, potrebbe trovare spazio uno tra Diogo Leite e Doekhi, mentre sulla fascia sinistra il principale candidato a sostituire Tavares è Alfonso Pedraza. Lo spagnolo ha vissuto un inizio di stagione complicato, ma ha mostrato segnali di crescita con i due assist serviti a Pinamonti contro Monza e Cagliari, prima dell'autogol nella trasferta di Napoli. Un'altra soluzione è rappresentata da Luca Pellegrini, tornato nelle rotazioni dopo il reintegro voluto dallo stesso Gattuso. Il problema principale resta però il numero limitato di alternative, soprattutto nel ruolo di difensore centrale. La Lazio dispone attualmente di tre giocatori per quella posizione e un eventuale prolungamento degli stop potrebbe rendere ancora più complicata la gestione dei prossimi impegni. Il quadro medico sarà più chiaro dopo gli accertamenti, ma per Gattuso si prospettano settimane difficili. Tra campionato, derby e Supercoppa, la Lazio dovrà affrontare un calendario impegnativo con una difesa profondamente condizionata dagli infortuni.