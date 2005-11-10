Bellinazzo: "Juve, rosso preoccupante ma a gennaio spenderà. Fiorentina non sostenibile"

I conti del calcio sotto la lente d’ingrandimento. Ai microfoni di TMW, il giornalista Marco Bellinazzo, responsabile dell'area Sport & Business del Gruppo Il Sole 24 ORE, sulla cui TV dalla prossima settimana condurrà “L’Impresa Sportiva”, format in sei puntate - primo ospite Beppe Marotta - che partirà martedì 17 novembre e racconterà il legame sempre più stretto tra sport, economia, geopolitica, impresa e società attraverso le testimonianze dei protagonisti.

La Juventus ha chiuso il bilancio 2025/26 con una perdita di 66 milioni di euro, superiore ai 58 dell'anno precedente. È un risultato preoccupante?

“L’idea da cui si è partiti, evidentemente, era quella di provare a ridurre i costi, puntando su una partecipazione in questi anni il più possibile assidua alla Champions League. Considerando il fatto che i ricavi dell'Europa League equivalgono, in proporzione, a un quinto di quelli della Champions, è evidente che questo rosso è frutto di due fattori. Da un lato, appunto, la necessità di abbassare i costi senza depauperare il patrimonio tecnico della squadra, per agganciare la Champions. E di conseguenza sono stati evidentemente commessi degli errori, visto che l'anno scorso questo risultato non è stato ottenuto. Dall'altro lato, la necessità di tenere il più possibile a galla il club, considerando gli impegni assunti con la UEFA. Quindi è un rosso, per rispondere in maniera secca, preoccupante, nell'ottica in cui, pur essendoci delle note positive nel bilancio dello scorso anno, il mancato accesso alla Champions di questa stagione complica un po' le cose. Non a caso, questo bilancio è stato il preludio a un aumento di capitale molto consistente, da 250 milioni di euro”.

È un'operazione necessaria per garantire la sostenibilità del club o serve piuttosto a finanziare nuovi investimenti?

“Diciamo che risponde a entrambe le logiche. È stato dichiarato come obiettivo duplice dalla stessa proprietà, tant'è che Exor si è impegnata a sottoscriverlo integralmente, anche in caso di mancata sottoscrizione da parte degli altri soci. Ed è oggettivamente quello che risulta guardando il bilancio, i numeri e le proiezioni. Il fabbisogno del club per allinearsi ai parametri della UEFA assorbirà intorno ai 150 milioni, mentre ci sarà la possibilità di intervenire con il resto sul mercato. Questo perché, alla luce di quello che abbiamo detto, per la Juve sarà fondamentale, ma ormai è un aggettivo che si usa un po' per tutti i top club, agganciare i primi quattro posti per la prossima Champions League. Quindi ci sono da aspettarsi, a rigor di logica, degli interventi importanti a gennaio, proprio in funzione di questo inseguimento dei primi quattro posti”.

Si parla di sostenibilità, ma negli ultimi anni Exor ha versato all’incirca un miliardo nelle casse della Juventus. È sostenibile un modello di questo tipo?

“È evidente che, nel momento in cui parliamo di una società che brucia cassa e che va in perdita sistematicamente, il modello non è sostenibile. Ma lo sa benissimo anche il nuovo management della Juventus. Tant'è che l'intesa di fatto raggiunta con la UEFA, con il settlement agreement, prevede un rientro il più possibile rapido all'interno dei parametri economico-finanziari. La Juve, in effetti, sforava il parametro della cosiddetta football earnings rule, cioè il limite di perdite di 60 milioni nel triennio, ma rispettava e rispetta il parametro del costo del lavoro allargato, la squad cost rule. Quindi l'ammontare degli ingaggi, degli ammortamenti dei cartellini e dei costi degli intermediari è comunque all'interno del parametro del 70% del fatturato complessivo, che include i ricavi caratteristici e la media triennale delle plusvalenze. La Juve, quindi, sfora da una parte, ma per fortuna rispetta l'altro parametro. E questo risponde proprio a una consapevolezza e alle misure che sono state adottate per tenere almeno la squad cost rule sotto il 70%. Parametro che, ricordo, oggi è applicato anche in Italia, nel fair play finanziario made in Italy, ma che per il momento vale soltanto ai fini del calciomercato e non ai fini dell'iscrizione al campionato”.

Da Torino a Firenze, colpiscono i 136 milioni di euro di perdita della Fiorentina. Come si spiega un peggioramento così marcato, di oltre 110 milioni rispetto all'esercizio precedente?

“È frutto di una serie di concause. Da un lato c'è il fatto che la Fiorentina, da anni, ha ricavi caratteristici stagnanti. Dipende molto dalla sponsorizzazione della proprietà, di Mediacom, che versa oltre 25 milioni, e purtroppo risente dei limiti strutturali che attualmente ha il Franchi. Per colpa della ristrutturazione dello stadio, perde ulteriore terreno. Il punto è che, contestualmente a questi ricavi strutturali stagnanti, se non addirittura in perdita, l'anno scorso c'è stato il tentativo di alzare l'asticella per tornare nell'Europa di prima fascia. E quindi si è alzato molto il costo della rosa, sia in termini di ingaggi sia di ammortamenti. Questo ha mandato sotto pressione il bilancio. D'altro canto, non è riuscita a realizzare nella scorsa stagione quelle plusvalenze che di solito servivano alla Fiorentina per contenere le perdite, per colmare il gap tra ricavi e uscite. Questo insieme di cause e concause è in parte straordinario. Nel senso che, tendenzialmente, la Fiorentina fa in media 10, 20, 30 milioni di plusvalenze negli ultimi anni. Viceversa, in questo bilancio non ci sono. E anche il Franchi rappresenta un altro fattore straordinario”.

Ma la Fiorentina ha un modello sostenibile?

“Poco. Si è retto in questi anni sulla munificenza della proprietà Commisso. Al momento, soprattutto, la cosa forse più delicata, ma allo stesso tempo quella su cui la società deve lavorare a mio avviso nell'immediato, oltre a sperare di avere il prima possibile lo stadio a piena capienza, è lavorare sulle plusvalenze. Magari non necessariamente attraverso giocatori giovani già affermati, che sono quelli acquistati in queste sessioni di mercato e sui quali ha comunque investito, ma attraverso profili più sottovalutati, con costi più bassi e con la possibilità, valorizzandoli, di realizzare poi delle plusvalenze. L’obiettivo deve essere quello di fare plusvalenze con giocatori creati dal proprio settore giovanile, valorizzando il lavoro fatto a livello di vivaio. È lì che la Fiorentina, a mio avviso, deve provare in questa fase a creare, nei prossimi anni, calciatori di alto livello. E nei settori giovanili della Fiorentina qualche buon prospetto già c'è. Questo consentirebbe di avere la possibilità di rimpinguare la prima squadra con giocatori a basso costo oppure di realizzare delle plusvalenze importanti”.

È anche una dimostrazione del fatto che deve esserci sempre sinergia tra i risultati sportivi e quelli economici.

“È freschissimo il bilancio dell'Atalanta, appena approvato con l'undicesimo utile consecutivo. E l'Atalanta è un club che magari è più vicino alla dimensione della Fiorentina, o perlomeno lo era fino a qualche anno fa. L'Atalanta, oltre ad aver fatto undici utili consecutivi, ha fatto anche il record storico con 325 milioni di ricavi. E non a caso ha realizzato una novantina di milioni di plusvalenze, credo. Questo dà l'idea di quanto sia ormai connesso in maniera strettissima quello che avviene in campo con quello che avviene fuori dal campo. Una sana e corretta gestione tecnica, che ti fa vincere, che attraverso il settore tecnico e giovanile ti fa creare giocatori di livello, ti permette anche poi di strutturare al meglio la società. Magari investendo, costruendo un centro sportivo, costruendo uno stadio e aumentando i ricavi. L'Atalanta, e in parte anche l'Inter post Suning, hanno realizzato questo tipo di gestione virtuosa. Anche il Napoli di De Laurentiis, per alcuni anni. Però, per esempio, il Napoli è proprio la dimostrazione di come, se tu non riesci a far fruttare le vittorie sportive investendo in strutture, nello stadio, in un centro sportivo di qualità, nel vivaio, poi quei successi ti possono dare delle fiammate e possono sostenere i conti, ma se non hanno un seguito poi ne risenti in maniera consistente. Tant'è che il Napoli si è ritrovato a non poter fare mercato, o a scegliere di non fare mercato quest'estate, ma è stata una scelta obbligata dal fair play finanziario”.