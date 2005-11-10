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Lazio in ansia per Frattesi, è a rischio per la la sfida contro il Lecce

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 10:00Serie A
14.11.2026 10:00Serie A
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Frattesi torna a Roma dopo un problema muscolare accusato contro la Francia. La Lazio attende gli esami per escludere lesioni: Lecce a rischio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è in ansia per le condizioni di Davide Frattesi. Il centrocampista biancoceleste ha lasciato il ritiro dell'Italia dopo aver accusato un problema muscolare durante la vittoria per 3-1 contro la Francia a San Siro. Un contrattempo che lo costringerà a saltare la trasferta di Nations League in Belgio e mette in dubbio la sua presenza alla ripresa del campionato contro il Lecce. Come riferisce il Corriere dello Sport, Frattesi si è fermato al 73', dopo aver realizzato la rete del momentaneo 2-1. A provocare il problema sarebbe stato un contrasto di gioco, con una ginocchiata ricevuta nella parte posteriore della coscia, vicino al gluteo. Il trauma ha causato un edema nella zona superiore dei flessori, accompagnato da un risentimento muscolare. Al momento non ci sono indicazioni certe su un'eventuale lesione, che potrà essere esclusa soltanto attraverso gli accertamenti strumentali.

Esami nelle prossime ore: Gattuso teme lo stop contro il Lecce

Il centrocampista è già rientrato a Roma e sarà sottoposto agli esami predisposti dallo staff medico della Lazio. Gli accertamenti verranno effettuati dopo le consuete 48 ore dall'infortunio e potrebbero slittare a lunedì. Gennaro Gattuso ha già parlato telefonicamente con il giocatore, ricevendo rassicurazioni soltanto parziali. Le sensazioni iniziali non sembrano indicare un problema particolarmente grave, ma la prudenza resta necessaria. Nell'ipotesi più favorevole, Frattesi potrebbe cavarsela con quattro o cinque giorni di terapie, ma i tempi stretti rendono comunque complicata la sua presenza contro il Lecce, in programma sabato. Il tecnico biancoceleste deve già fare i conti con le assenze di Sutalo, Zaccagni, Nuno Tavares e Marusic. Un eventuale stop prolungato di Frattesi rappresenterebbe quindi un'ulteriore difficoltà per una squadra attualmente in testa alla classifica.

Lazio, Frattesi decisivo anche con l'Italia: il derby con la Roma all'orizzonte

L'infortunio arriva in un momento particolarmente positivo per l'ex centrocampista dell'Inter, che ha già realizzato quattro reti in Serie A e altre due con la Nazionale in questa stagione. Il gol contro la Francia è stato il decimo in 39 presenze in azzurro, numeri che confermano la sua capacità di incidere anche in zona offensiva. In caso di assenza contro il Lecce, Gattuso potrà affidarsi alle alternative rappresentate da Dele-Bashiru, Rovella e Cataldi. Il calendario, però, non concede molte pause: dopo i salentini arriveranno le sfide contro Torino e Atalanta, prima del derby con la Roma del 13 dicembre. La priorità della Lazio è evitare qualsiasi rischio. Soltanto gli esami chiariranno l'entità del problema e i tempi di recupero, con l'obiettivo di riavere Frattesi a disposizione il prima possibile, senza compromettere i successivi impegni stagionali.

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