Olanda da settebello, Xavi: "Sono felice per Reijnders e Malen. De Jong aveva fastidio"

Mentre il mese scorso in Grecia l'Olanda aveva impattato 2-2 in Nations League, ieri sera ad Amsterdam ha travolto in modo convincente i greci (7-0). Xavi, commissario tecnico, ha rilasciato delle dichiarazioni soddisfatte al termine del match: "Molto, molto contento", ha commentato lo spagnolo. "Ma non posso dire di essere sorpreso. Perché già durante gli allenamenti avevo visto quanto stessero giocando bene i miei giocatori, come ho detto in conferenza stampa. Si capivano alla perfezione. Soprattutto nel primo tempo: quello è il modo giusto di giocare".

Già alla fine del primo tempo il punteggio era di 5-0 per gli Oranje, che dopo l’intervallo ha segnato altri due gol. È stata quindi una serata praticamente perfetta per la squadra di Xavi, alla guida della nazionale solo da settembre. Alla domanda sui migliori giocatori dell’Oranje, Xavi ha citato un nome sorprendente: "Bart Verbruggen. Perché oggi ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta quest’anno. Ma naturalmente sono anche molto felice per Tijjani (Reijnders) e Donyell (Malen) Sono davvero contento dei miei giocatori e penso che se lo meritino pienamente".

Nel corso del match con la Grecia, demolita 7-0, Xavi ha deciso già dopo metà partita di sostituire Frenkie de Jong, che aveva nominato capitano in assenza di Virgil van Dijk. Qualcosa di inerente a lievi fastidi accusati dal centrocampista del Barcellona: "Aveva un po’ di fastidio. Non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma mi ha detto che non voleva continuare a giocare. Aveva già qualche problema prima della partita, ma penso che per lunedì prossimo sarà di nuovo disponibile".