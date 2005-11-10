Ronaldinho a Ravenna, Courtois a Reggio Emilia: la Serie C ora attrae campioni

La Serie C sta vivendo un momento di notorietà come raramente gli era successo, soprattutto perché sta varcando i confini nazionali per interessate il resto del Mondo. Il merito? Di due campioni che hanno deciso di puntare sulle squadre della terza serie italiana seppur in maniera diversa, ma appartenenti alla stessa regione: parliamo ovviamente di Ronaldinho che si appresta a debuttare con il Ravenna a undici anni dal ritiro e di Thibaut Courtois che con la sua NXTPLAY ha presentato un’offerta per l’acquisto della Reggiana.

Ronaldinho e il Ravenna, un’operazione oltre il campo di calcio

Quella fra Ronaldinho e il Ravenna è un’operazione che va oltre il campo: in estate infatti il campione brasiliano non è stato solo annunciato come nuovo acquisto della formazione di Andrea Mandorlini, che però lo vedrà solo domani per la prima volta, ma anche come un socio e un partner globale della proprietà di Ignazio Cipriani. La squadra del resto veste una maglia firmata da R10 che è inoltre entrato anche nella compagine societaria con una quota di minoranza. L’attesa però è tutta rivolta a domenica, quando il campione brasiliano a 46 anni farà il suo ritorno in campo, da titolare, nel derby contro il Forlì. Una gara che sta già attirando l’attenzione di mezzo mondo con oltre 200 richieste d’accredito arrivate sul tavolo del Ravenna, la costruzione di una tribuna ad hoc (con prezzi che andavano dai 75 ai 150 euro), un Benelli da tutto esaurito e record d’incassi, anche per via di biglietti molto più cari delle media e la sospensione degli abbonamenti per questa gara. Il campo ci dirà se Ronaldinho può ancora incantare con i suoi piedi e la sua visione di gioco, ma di certo a livello di marketing il suo acquisto è già ampiamente giustificato.

Dopo Belgio, Spagna e Francia Courtois punta l’Italia

Da un campione che si era ritirato a uno che è in piena attività: il portiere del Real Madrid Courtois infatti è attivo nel mondo del calcio anche sotto un’altra veste, quella di co-fondatore – assieme a Gonzalo Vila – di NXTPLAY, una società d’investimento attiva nei settori dello sport, dei media, della tecnologia e dei beni di consumo. Tramite questa ha già effettuato acquisti nel mondo del calcio: con il KRC Genk in Belgio, il Le Mans in Francia e l’Extremadura in Spagna. Il prossimo passo è lo sbarco in Italia dove la società ha presentato un’offerta per l’acquisto del 100% della Reggiana: “Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPLAY vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa – ha spiegato Courtois - ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo”.