Falsini spiega la filosofia Como: "Al centro del progetto ci sono i singoli giocatori, non la squadra"

Il campionato Primavera entra nel vivo e anche TUTTOmercatoWEB.com inizia a fare sul serio. Ai nostri microfoni è intervenuto uno dei big del campionato, l'allenatore del Como Gianluca Falsini, già reduce da una fortunatissima esperienza con la Roma e chiamato da Suwarso e Ludi a guidare la crescita della squadra lariana, promossa quest'anno in Primavera 1 e già protagonista sul mercato e sul campo: "Personalmente sono molto, molto contento della mia scelta, - ci racconta ad inizio chiacchierata - . Insomma, sapevo che era una società in via di evoluzione, che aveva una visione diversa sia del lavoro sia dell'approccio umano, e che guarda al medio-lungo periodo. E le dico: ho trovato una società secondo me ancora migliore di quello che pensavo. Nel senso che tutti i giorni si lavora per migliorarsi, dalle infrastrutture ai singoli individui, fino allo sviluppo della persona. Poi, di conseguenza, si respira calcio 24 ore su 24, con i giocatori al centro del progetto. Quindi direi un bilancio molto, molto positivo. Chiaro che, a differenza della prima squadra, questo per lei è l'anno zero — glielo dico scherzando, ma non tanto per il campionato in sé, quanto per la somma degli impegni: giochiamo in campionato, in Youth League e in Coppa Italia. La società ha dovuto strutturarsi da questo punto di vista e lo ha fatto bene. È chiaro che con così poco tempo per prepararsi a una situazione del genere, abbiamo bisogno di alcuni aggiustamenti, ma ripeto: le persone con cui lavoro, dal mio staff fino a Famin e Roberts, o a Cesc, sono professionisti di un profilo altissimo. Siamo tutti fortunati a stare insieme ogni giorno, perché ci miglioriamo a vicenda, e questo è l'aspetto primario che mi sento di sottolineare".

Parliamo del modello Como. Esattamente, che cosa le è stato chiesto a inizio stagione?

"Quello che mi è stato chiesto è molto semplice: sviluppare al meglio il talento che ho a disposizione. Quindi, al centro del progetto ci sono i singoli giocatori, non la squadra. Chiaramente, nessuno vuole arrivare ultimo, nessuno vuole fare brutte figure all'interno di un torneo importante come la Youth League, ma il 'main project' è quello di sviluppare individualmente i ragazzi che mi sono stati messi a disposizione, cercando di far giocare il più possibile tutti. Dal punto di vista della metodologia, è un'impronta basata sul dominio del gioco, sull'avere la palla: una volta che ha il pallone, da lì si sviluppano tantissime soluzioni. Si passa dalla zona di possesso statica a quella dinamica, fino all'ingresso nella trequarti avversaria. I concetti sono molto simili a quelli della prima squadra".

A questo proposito: le è stato chiesto di giocare a specchio con quello che fa Cesc Fabregas con i grandi, un po' come succede in Spagna?

"Non esattamente a specchio, perché Cesc con la prima squadra gioca con il 4-2-3-1, mentre noi scendiamo in campo con la difesa a tre — a volte 3-4-3, a volte 3-4-1-2, altre 3-4-2-1. Però i concetti sono gli stessi. L'impostazione è quella della cantera spagnola: cercare il gioco dentro piuttosto che fuori, ricercare una grande densità attorno alla palla nei 10-12 metri, perché la nostra aggressione deve essere quasi perfetta una volta perso il pallone. E chiaramente, creare spazi attraverso giocate individuali o movimenti senza palla. I princìpi sono uguali a quelli della prima squadra; a cambiare è solo il modulo, perché la rosa della Primavera ha caratteristiche diverse".

Per lei è la prima volta in Youth League. Che cosa ne ha ricavato? È davvero un "ascensore" che aiuta i calciatori italiani o della Primavera a fare il salto di qualità?

"C'è da fare un distinguo. Noi le partite di Youth League non le giochiamo mai con la stessa formazione del campionato, sia perché la società vuole che facciano minutaggio più giocatori possibili, sia per un problema di regolamento. Come ben sa, nella Youth League su 20 convocati, 14 devono essere local (cioè con almeno due anni di tesseramento con il club), e si possono utilizzare al massimo tre fuori quota del 2007. Di conseguenza, i ragazzi che abbiamo acquistato da poco — mi vengono in mente i vari Borsignori o Zamagni — non possono partecipare alla manifestazione. In più, i convocati non-local sono limitati. Detto ciò, giocare la Youth League è un'esperienza incredibilmente formativa. Giochi contro formazioni e atleti individualmente superiori alla media del campionato Primavera 1, che è già un ottimo torneo. Si confronta con una qualità vicinissima a quella della prima squadra. Senza contare la grande fortuna che abbiamo avuto quest'anno, grazie alla lungimiranza di Cesc Fabregas, che ha dato fiducia in Champions League a un nostro ragazzo come Papaccioli, che è andato pure a segnare. Quando affronti club come Lipsia, Lens, Manchester United o Feyenoord, ti rendi conto che il livello è completamente diverso rispetto alla Primavera 1. È un acceleratore di miglioramento straordinario".

A proposito di Youth League, siete partiti benissimo...

"Sì, pensi alla partita con il Lipsia: abbiamo preso l'1-1 all'ottantaquattresimo dopo esserci mangiati 5-6 gol clamorosi. Nonostante loro siano una corazzata che la settimana prima aveva asfaltato il Siviglia e una settimana dopo ne ha dati 3 all'Inter, noi ci siamo presentati con una formazione priva di molti titolari. Ma la linea della società è chiara: anche chi ha meno minutaggio deve giocare queste partite per ridurre il gap. Quest'anno sono andati in prima squadra Papaccioli, Cassano, Grilli, De Paoli... Siamo felicissimi di questo percorso. Non è facile fornire giocatori non solo per la Serie A, ma addirittura per la Champions League".

Visto che lo ha nominato, ci racconti in un minuto la storia particolare di Papaccioli.

"Raccontarla in un minuto è dura, ma ci provo. Due anni fa questo ragazzo era già nel giro della prima squadra a 16 anni, appena arrivato Cesc. Poi ha subito un infortunio gravissimo: la rottura dei legamenti crociati. La società si è presa 2-3 mesi in più del dovuto per farlo recuperare con calma, perché vedeva in lui qualcosa di speciale. C'è una frase celebre che gli dissero: "Ti cureremo come se tu fossi Nico Paz". Ed è la verità! Merito immenso dello staff medico e dei fisioterapisti del Como. Quando è tornato disponibile, la sua prima partita è stata Inter-Como in Primavera: sembra una favola, ma è andata così. Dopo 8-9 mesi di stop, lo faccio entrare per 20 minuti e fa gol al novantesimo, facendoci pareggiare 2-2 mentre eravamo in dieci contro undici da quasi un'ora. Emozione unica. Poi ha fatto gol anche in Youth League contro il Manchester United. Lo chiamo sempre "l'uomo immagine del Como": zero tatuaggi, zero orecchini, va benissimo a scuola. È un brasiliano con la mentalità europea, un lavoratore che nei giorni liberi viene al campo da solo ad allenarsi".

E passiamo a un altro gioiellino: Riccardo Cassano. È reduce da una convocazione particolare in Nazionale e ha fatto gol domenica scorsa... Ce lo descriva.

"Cassano è un giocatore che vede il calcio un secondo e mezzo prima degli altri, è intelligentissimo. Ha un calcio favoloso: ha fatto un gol bellissimo a Firenze, molto simile a quello segnato in Youth League pochi giorni prima. Ha una mentalità fortissima, è ambizioso, vuole lavorare, rispetta tutti e ha una grandissima personalità. Chiaramente il suo difetto attuale è la velocità pura, non è velocissimo. Per fare un paragone con caratteristiche simili, mi ricorda un po' il Matic del Sassuolo, con un fisico diverso. Deve migliorare nella rapidità di esecuzione, ma la base di partenza è eccellente e ha una fame incredibile".

Parliamo del campionato di Primavera 1. Secondo lei, chi lo vince quest'anno?

"Eh, bella domanda... Dipende molto da come si muoveranno le squadre nel mercato di gennaio. Ma a livello di rose, la più forte in assoluto oggi è la Roma. Subito dopo, Inter e Parma sono quelle che hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Certo, incidono molto le coppe: giocare la Youth League ti toglie tantissime energie fisiche e mentali per tre mesi. E poi, ripeto, peserà moltissimo il mercato di gennaio, soprattutto in uscita".

C'è un giocatore avversario che ha incontrato in queste prime giornate e che l'ha impressionato al punto da farle dire: "Questo arriva al 100%"?

"Ce ne sono diversi, parlando ovviamente di giocatori non miei. Mi hanno colpito molto Croci e Gasparello, e mi è piaciuto tantissimo un ragazzo della Fiorentina che si chiama Forte. Hanno qualcosa in chiaro vantaggio rispetto agli altri. Ovviamente c'è anche Sugamele del Cagliari, che ho allenato, ma lui ha già assaggiato la Serie A. Considera poi che non ho ancora affrontato il Parma, che sicuramente ha tanti giocatori forti".

Ci descriva la sua giornata tipo a Como, mister?

"Certamente. Mi alzo, faccio colazione a casa e poi vado in ufficio. Di solito arriviamo tra le 9:00 e le 9:30. Con lo staff programmiamo l'allenamento individuale e poi quello collettivo. Verso le 12:30 mangiamo una cosa veloce, e all'13:30 inizio le match-analisi individuali con i singoli ragazzi, facendogli rivedere le cose positive e quelle meno riuscite, sia della partita che degli allenamenti. Alle 14:00 andiamo in campo per la seduta, che dura circa due ore. Alle 16:00 ci riuniamo con lo staff per analizzare la sessione e programmare quella del giorno dopo. Verso le 17:30 o le 18:00 torno a casa, mi prendo un'oretta per me stesso e poi la sera torno a lavorare sui progetti. È una routine molto diversa rispetto a quella che avevo alla Roma, lì per esempio non avevamo la possibilità di pranzare a Trigoria e lavoravo molto di più da casa nel pomeriggio".

Qual è secondo lei la ricetta per far emergere davvero il talento in Italia, considerando che spesso i ragazzi fanno fatica a trovare spazio in prima squadra arrivando dalla Primavera?

"Bisogna avere un progetto tecnico rigorosamente individuale per ogni ragazzo. Lontani, Palma e Liberali sono delle eccezioni, non la regola. Faccio un esempio con due nostri ragazzi: Liberali e Papaccioli. Dopo il gol in Champions League, a Papaccioli fecero l'intervista e poco dopo anche a Liberali, e lui rispose da adulto: "Sono contento per lui, era la prima volta che giocava, gli ho fatto l'assist...". Eppure Liberali ha un anno in più rispetto a Papaccioli... ma un percorso completamente diverso: ha fatto la Serie C col Milan, poi sei mesi da titolare in Serie B a Catanzaro e poi è andato al Como, perché è un talento purissimo. Ogni giovane ha i suoi tempi e le sue tappe. I 2007 che giocano oggi in Primavera, se hanno avuto un anno di stop per infortunio come è capitato ad altri, fanno bene a restare sei mesi, ma già a gennaio dovrebbero andare a misurarsi con i grandi, magari in Serie C o in Serie D. Le seconde squadre sono fondamentali, ma serve anche un progetto, un programma su misura: l'intensità delle partite che vedo in Youth League è molto vicina al calcio dei grandi. Tenere un ragazzo in Primavera solo per vincere lo scudetto giovanile significa bruciargli un anno di maturazione calcistica".

Un'ultima battuta sul suo rapporto con Cesc Fabregas e con Wirman Suwarso.

"Di Cesc posso parlare solo benissimo. È super impegnato con la prima squadra, ma è di un'educazione straordinaria. Ogni volta che ho chiesto un suo parere o un confronto, lui o il suo staff si sono sempre dimostrati apertissimi e disponibili. Il lavoro che sta facendo a Como è sotto gli occhi di tutti, ed è bello che lo staff della prima squadra sia così vicino al settore giovanile. Il presidente l'ho incontrato un paio d'ore in estate e poi dopo la partita con l'Inter: mi ha guardato e mi ha detto in inglese: "Great mister, fantastic character, I'm proud of you". Sentire queste parole da parte della proprietà fa immensamente piacere e ci dà grandi responsabilità".

Avete fatto grandi investimenti in estate, puntando forte sui giovani italiani. Pensa che il Como sia ormai percepito come un top club per i vivai, alla pari di Inter, Milan, Parma, Fiorentina Atalanta o Roma?

"Questa è una domanda da fare a Facchin e Roberts, non a me! Però me lo auguro fortemente. Il nostro obiettivo è dimostrare che il Como non è solo una bella favola da raccontare, ma una realtà tangibile che valorizza i giovani. Investire sul territorio e puntare su una forte base italiana — basti pensare che nell'ultima partita con la Fiorentina avevamo solo due stranieri in campo — è la nostra direzione. Vogliamo che i migliori talenti scelgano il Como per il loro futuro".