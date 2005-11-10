Gubbio, Braglia: "Se non credessi nella salvezza me ne sarei già andato"

Il Gubbio cerca una vittoria che manca ormai dal 12 settembre. Gli umbri, scivolati al penultimo posto dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime settimane, si preparano ad affrontare il Grosseto, terza forza del girone. Una sfida complicata, ma che il tecnico Piero Braglia considera un'occasione per dare finalmente una svolta alla stagione. Alla vigilia, l'allenatore ha ribadito la propria fiducia nel gruppo, nonostante la sconfitta sul campo del Forlì.

"Contro il Forlì abbiamo preso un palo con Beretta e ci è stato annullato un gol di Mecconi che, secondo noi, era regolare", ha ricordato Braglia, convinto che le ultime prestazioni meritassero risultati differenti. "Io credo che la squadra stia crescendo per quanto riguarda la produzione offensiva, il modo di stare in campo e la volontà di uscire da questa situazione", ha aggiunto, riconoscendo però la necessità di migliorare nella rifinitura e nella concretezza sotto porta.

Braglia sul Grosseto: "Una delle squadre che gioca meglio nel girone"

Il prossimo avversario sarà il Grosseto di Paolo Indiani, protagonista di un ottimo avvio di campionato. Braglia ne ha elogiato l'organizzazione e la qualità offensiva, sottolineando soprattutto la capacità di portare numerosi uomini in area. "Per me è una delle squadre che esprime il miglior calcio del girone. Ha tanti giovani, corre molto e sa esattamente quello che vuole fare in campo", ha spiegato. Il tecnico rossoblù ha comunque assicurato che il Gubbio proverà a mettere in difficoltà gli avversari, senza rinunciare alla propria identità. Sul fronte della formazione, arriva una buona notizia dal recupero di Zallu, nuovamente disponibile, mentre Di Noia non riuscirà a prendere parte all'incontro.

Gubbio, Braglia: "Credo nei miei giocatori. Conta soltanto il bene della squadra"

Nonostante la classifica, Braglia non ha dubbi sulle possibilità di risalita del Gubbio. "Se non fossi convinto di poter tirare fuori questa squadra da questa situazione me ne sarei già andato", ha dichiarato, sottolineando come il lavoro quotidiano stia iniziando a produrre miglioramenti. L'allenatore ha poi richiamato l'importanza della compattezza dello spogliatoio, escludendo problemi nei rapporti tra i giocatori ma avvertendo che non tollererà atteggiamenti individualistici. "Questo non è il momento di mettere il proprio ego davanti a tutto. Conta soltanto il Gubbio", ha ribadito. La speranza è che proprio contro il Grosseto arrivi la svolta tanto attesa. "Vorrei che questa volta fossero i nostri ragazzi a festeggiare. È da tanto tempo che non riescono a farlo e mi auguro che possa essere la volta buona", ha concluso Braglia.