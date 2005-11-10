Il derby d'Italia e quello di Como, il programma della 7ª giornata di Serie A Women

La Serie A Women non si ferma e nel fine settimana torna con la settima giornata di campionato che avrà come culmine il derby d’Italia fra Inter e Juventus nel pomeriggio di domenica. Una gara che avrà anche una maggiore visibilità visto che sarà trasmessa, oltre che da DAZN, anche da Rai2. La sfida di cartello mette in palio punti pesanti per entrambe: le nerazzurre infatti sono secondo a due punti dalla Roma e non vorranno rischiare di vedere le giallorosse, impegnate 24 ore prima in casa contro il Parma, fuggire in classifica; le bianconere invece devono reagire dopo il 6-0 subito in Champions League contro il Lione e soprattutto non perdere ulteriore terreno dalle prime tre dopo un ottobre nero.

Le altre gare in programma

Ad aprire il turno sarà il Napoli Women che ospiterà il Milan in quella che, classifica alla mano, è uno scontro diretto per la salvezza. Detto della Roma capolista e a punteggio pieno, il sabato si chiuderà con la Fiorentina impegnata in casa contro una Lazio in caduta libera che deve cercare di allontanare i fantasmi di una retrocessione. Le viola invece vogliono continuare a tenere il passo delle prime per puntare al ritorno in Europa. Domenica poi la giornata si aprirà con un altro scontro salvezza come Sassuolo-Ternana Women per poi proseguire con il derby del lago fra Como 1907 (terzo in classifica) e Como Women (sesto) con quest’ultimo club che potrebbe, in caso di vittoria, agganciare le rivali cittadine.

Il programma della Serie A Wome e la classifica

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA

Sabato 14 novembre

Napoli Women-Milan Ore 12:30

Roma-Parma Ore 15:00

Fiorentina-Lazio Ore 18:00

Domenica 15 novembre

Sassuolo-Ternana Women Ore 12:30

Como 1907-Como Women Ore 15:00

Inter-Juventus Ore 15:00 (diretta Rai 2 e RaiPlay)

LA CLASSIFICA

Roma 18

Inter 16

Como 1907 11

Fiorentina 10

Juventus 9

Como Women 8

Ternana Women 7

Milan 6

Parma 5

Napoli Women 5

Lazio 3

Sassuolo 2

Dove vedere la Serie A Women

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.