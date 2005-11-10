Picerno, Di Deo avverte: "Casarano campo difficile, servirà una grande partita"

Il Picerno vuole proseguire la propria serie positiva e dare seguito agli ultimi risultati. Dopo aver conquistato sette punti nelle sfide contro Salernitana, Cavese e Bari, la formazione lucana si prepara alla trasferta sul campo del Casarano, avversario che ha ritrovato una propria identità dopo il recente cambio in panchina. Alla vigilia, il tecnico Guido Di Deo ha sottolineato le difficoltà dell'incontro, senza nascondere la fiducia nel momento attraversato dalla sua squadra. "Sicuramente ci aspetta una partita difficile, su un campo ostico e contro una squadra esperta. Hanno cambiato allenatore da tre partite e hanno già trovato una loro identità, quindi dovremo prestare molta attenzione. Allo stesso tempo, però, abbiamo grande voglia di dare continuità alle prestazioni che stiamo offrendo". Il Casarano proverà a sfruttare il fattore campo, ma Di Deo chiede ai suoi di mantenere lo stesso atteggiamento mostrato nelle ultime uscite. "Serviranno grande umiltà, spirito di sacrificio e attenzione. Dovremo disputare una partita importante e fornire una prestazione di livello", ha aggiunto.

Di Deo: "Dobbiamo restare compatti". Quattro assenze contro il Casarano

Il tecnico ha poi analizzato le caratteristiche degli avversari, sottolineando come il Casarano disponga di giocatori importanti non soltanto in attacco, ma in tutti i reparti. Per limitarne le qualità serviranno attenzione nei duelli individuali, equilibrio e disponibilità al sacrificio. "Gli avversari si limitano giocando da squadra, soffrendo da squadra e rimanendo compatti. È proprio questa voglia di restare uniti che vedo nei ragazzi e che mi lascia fiducioso", ha spiegato Di Deo. Il Picerno dovrà però fare i conti con quattro indisponibili. Oltre a Virgilio e Bassoli, non saranno della partita neppure Perri e Pistolesi. Quanto alle possibili rotazioni dopo tre incontri particolarmente impegnativi, l'allenatore non ha fornito indicazioni sulle scelte di formazione, preferendo concentrarsi sulla preparazione della gara.

"Sono state tre partite molto intense e anche la settimana è stata un po' più corta per noi. Tuttavia non voglio considerarlo un alibi, perché sarebbe troppo facile farlo dopo la partita", ha chiarito.

Sette punti in tre gare: "Conta continuare a crescere"

Le vittorie contro Salernitana e Cavese, seguite dal pareggio con il Bari, hanno restituito fiducia al Picerno. Di Deo, però, non vuole che la squadra si accontenti dei risultati ottenuti. "Abbiamo disputato tre ottime partite e questo è l'aspetto che più mi interessa. Il mio obiettivo è continuare su questa strada", ha dichiarato. L'allenatore ha ribadito l'importanza del lavoro quotidiano e della crescita individuale, considerata fondamentale per migliorare il rendimento collettivo. "Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno, senza guardare indietro ma concentrandoci sul passo successivo", ha concluso.