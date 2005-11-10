Zazzaroni: "Se vanno via Mancini e Malagò non vincono Marotta e Percassi, perdiamo tutti"

Il successo dell'Italia contro la Francia non rappresenta soltanto una vittoria prestigiosa, ma anche una rivincita per Roberto Mancini e Giovanni Malagò, finiti al centro delle polemiche che negli ultimi mesi hanno accompagnato il nuovo corso della Nazionale. È questa la lettura proposta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale dedicato al 3-1 di San Siro e alle tensioni che attraversano la FIGC. "La vittoria clamorosa del duo Mancini-Malagò e la loro rivincita su soloni e golpisti ci ricordano due verità incontestabili", scrive il giornalista, individuando nella capacità di reagire alle difficoltà uno dei tratti distintivi del calcio italiano. Particolarmente significativo, secondo il direttore, è quanto realizzato dal commissario tecnico in appena due mesi, riuscendo a restituire entusiasmo e competitività a una Nazionale reduce da un periodo complicato. "È stato un capolavoro, quello di Roberto e dell'uomo che ha creduto in lui", è il giudizio sull'operato di Mancini e Malagò, spesso criticati anche per il loro rapporto personale.

Mancini rilancia l'Italia e smentisce i luoghi comuni sui giovani

L'editoriale sottolinea soprattutto due aspetti del lavoro svolto dal ct. Il primo riguarda i tempi necessari per costruire una squadra competitiva, spesso considerati insufficienti a causa del calendario internazionale. Mancini ha radunato gli azzurri per la prima volta il 21 settembre e, dopo la sconfitta iniziale contro il Belgio, ha rapidamente cambiato il rendimento della squadra, fino alla convincente vittoria sulla Francia. L'altro tema è la valorizzazione dei giovani, con giocatori come Sebastiano Esposito, Cambiaghi, Vergara, Doumbia e Romano che hanno dimostrato di poter sostenere il confronto internazionale. "I giovani devono giocare", è il principio ribadito dal commissario tecnico, che ha già individuato una struttura portante composta da Donnarumma, Kayode, Calafiori, Scalvini, Bastoni, Tonali e Pio Esposito. Per il quotidiano, le prestazioni degli azzurri rappresentano una risposta concreta a chi riteneva necessario molto più tempo per rilanciare la Nazionale e a chi metteva in dubbio il valore dei talenti italiani.

FIGC, la critica agli oppositori di Malagò: "Se se ne vanno, perdiamo tutti"

Il successo sportivo si intreccia inevitabilmente con il delicato momento della Federazione, dove prosegue il confronto tra la linea rappresentata da Malagò e lo schieramento alternativo che vede tra i protagonisti Marotta e Percassi. In vista dell'appuntamento del 14 dicembre, l'editoriale assume toni particolarmente duri nei confronti di chi ha contestato il nuovo corso federale. "Se la cordata contraria al nuovo corso conoscesse l'eleganza troverebbe il modo per sfilarsi. Non accadrà", si legge nel commento, che invita a riflettere sulle conseguenze di un eventuale cambio ai vertici. La conclusione è una difesa esplicita della continuità del progetto sportivo e istituzionale avviato negli ultimi mesi. "Se se ne vanno Malagò e Mancini non vince il duo Marotta-Percassi, perdiamo tutti quanti".