Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sarri non risparmia Guendouzi, panchina per Kean
Alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma scendono in campo Lazio e Fiorentina per la partita valevole per il 19° turno della Serie A 2025/26.
Confermata la notizia e le voci che si rincorrono da qualche ora a questa parte: nonostante l'accordo raggiunto per il suo trasferimento al Fenerbahce, Sarri non rinuncia a Guendouzi e lo schiera titolare nel suo centrocampo. In attacco tocca a Cancellieri adattarsi da numero nove, con Pedro che parte dalla panchina, a riempire il vuoto lasciato dalla cessione di Castellanos, dalla squalifica di Noslin e da Dia in Coppa d'Africa. In casa Fiorentina invece la grande notizia riguarda la seconda panchina consecutiva di Kean, al quale viene preferito Piccoli. Per il resto confermati gli altri titolari scelti domenica scorsa con la Cremonese, ad eccezione di Gosens, che prende il posto di Ranieri nell'undici di partenza.
Di seguito le formazioni ufficiali.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Isaksen, Cancellieri, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.