Lutto per Mattia Zaccagni, addio all'amato "Zio Mela"

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è stato colpito da un grave lutto familiare per la scomparsa del suo amato zio materno, Emanuele Morri, da tutti conosciuto come "Zio Mela". L'uomo è deceduto dopo aver lottato contro gravi problemi di salute, solo pochi giorni prima, il 27 ottobre 2026, dopo aver segnato un gol nella partita contro il Sassuolo, Zaccagni gli aveva dedicato una speciale maglietta bianca con la scritta "Non mollare Zio Mela".

Emanuele Morri era un noto albergatore e commerciante della riviera romagnola, il legame con il nipote Mattia era strettissimo e risaliva all'infanzia del calciatore, lo zio gestiva infatti uno storico negozio in cui faceva scendere Mattia da piccolo per fargli provare in anteprima tutti i videogiochi della PlayStation.

Oltre ad aver alimentato la sua passione ludica, lo zio condivideva con Zaccagni un profondo amore per il calcio, tanto da collezionare con immenso orgoglio maglie da gioco storiche che mostrava regolarmente al nipote durante le sue visite a casa.

Zaccagni ha voluto ricordare lo zio condividendo un commovente messaggio e una dedica sul suo profilo ufficiale Instagram:

Mi hai insegnato cosa significa combattere. Rimarrai per sempre il nostro guerriero. Fai buon viaggio Zio Mela. Anzi John. Mio guerriero. Mi mancheranno i tuoi messaggi dopo le partite, quei messaggi corti ma cosi veri, proprio come lo eri tu. Ricordo ancora quando ero piccolo e mi facevi scendere in negozio da te per provare tutti i giochi possibili e immaginabili. Fai buon viaggio, un giorno ci rincontreremo. Ciao Zietto mio, ti voglio bene.

Il calciatore ha accompagnato queste parole con una foto che lo ritrae da bambino insieme allo zio e l'emoticon di un cuore ferito.

L'intero spogliatoio laziale si è stretto intorno al proprio capitano con commenti di vicinanza, cuori e messaggi di incoraggiamento per superare questo momento doloroso.