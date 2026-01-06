Gigot nel mirino del Nantes, ma i francesi per ora non affondano: possibile affare last-minute

Il Nantes si sta muovendo con decisione sul mercato invernale alla ricerca di rinforzi per rilanciare la stagione. Dopo aver già messo a segno i colpi Deiver Machado e Rémy Cabella, la dirigenza dei Canaris continua a lavorare per aumentare ulteriormente la qualità della rosa, con un’attenzione particolare al reparto difensivo e, in particolare, al ruolo di centrale.

Nelle ultime settimane erano emerse indiscrezioni su un possibile interesse del club francese per Samuel Gigot. Il difensore francese, 32 anni, è attualmente alla Lazio, ma il suo spazio in biancoceleste si è drasticamente ridotto. Una situazione che ha spinto il club romano a valutare un’uscita già in questa finestra di mercato, aprendo così la porta a potenziali pretendenti.

Il profilo di Gigot, per esperienza e caratteristiche, sembrava poter rispondere alle esigenze del Nantes, alla ricerca di un elemento affidabile e pronto all’uso per dare maggiore solidità alla retroguardia. Secondo quanto riportato da Footmercato, però, questa pista non sarebbe destinata a concretizzarsi. La tendenza, emersa proprio in queste ore, lascia intendere che il Nantes stia valutando altre opzioni per rinforzare il pacchetto arretrato, senza affondare il colpo sul difensore della Lazio. Resta comunque da capire se si tratti di una chiusura definitiva o di una semplice fase di stallo, destinata eventualmente a riaprirsi più avanti. In un mercato invernale spesso imprevedibile, le strategie possono cambiare rapidamente, ma allo stato attuale Samuel Gigot sembra allontanarsi dall’ipotesi Nantes.