Lazio, Gigot 'esubero pesante': il club punta a cederlo a gennaio oppure in estate

Samuel Gigot, pur essendo sempre sotto contratto con la Lazio, è sparito dai radar. Riscattato a giugno, l'ex difensore del Marsiglia ha dovuto saltare quasi tutta la preparazione estiva a causa di una serie di problemi fisici e poi si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia. A causa delle sue condizioni, non è stato inserito nella lista campionato e attualmente è fuori rosa.

Il francese aspettava gennaio per trovare squadra ma, non giocando da mesi, non è esattamente facile trovare una destinazione. Come riporta il Corriere dello Sport, Gigot sperava di tornare in Francia o di poter valutare opzioni in Arabia. Rischia di restare fermo fino a giugno e la Lazio di dover pagare l’intero stipendio.

Il riscatto pesa a bilancio per un totale di 4,2 milioni: 500 mila euro versati all’acquisto in prestito, altri 500 mila euro in un’altra rata, il riscatto finale di 3,2 milioni. Soldi che la Lazio, almeno in parte, prova a recuperare se non a gennaio quantomeno in estate. Gigot ha 32 anni ed è sotto contratto fino al 2027. Tra un anno esatto sarà libero di trovare accordi con altri club, la società vuole risolvere molto prima il suo caso.