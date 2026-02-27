Lazio, il futuro di Basic e Cataldi si decide a giugno: il nodo del costo del lavoro frena i rinnovi

In casa Lazio si torna a parlare di rinnovi, ma la situazione è più complicata del previsto. Toma Basic è uno dei nomi sul tavolo: Maurizio Sarri ne ha chiesto la permanenza e la sua volontà potrebbe rappresentare lo stimolo decisivo per sbloccare la trattativa. Il centrocampista croato aveva già accettato le condizioni di un nuovo accordo a dicembre, come ricorda il Corriere dello Sport, ma da allora il discorso si è arenato e non se n'è fatto più nulla.

La decisione sul suo futuro, così come quella sul compagno di reparto Danilo Cataldi, è stata rinviata a giugno. Non si tratta, però, di una questione legata alle prestazioni dei due giocatori, che verranno naturalmente valutate nel corso della stagione. Il vero ostacolo è di natura finanziaria: da marzo la Lazio dovrà rispettare la nuova soglia del costo del lavoro allargato, che non potrà superare lo 0,7. Un vincolo che condiziona inevitabilmente ogni decisione sul mercato e sui prolungamenti contrattuali.

Basic e Cataldi attendono, consapevoli che il loro destino in biancoceleste si deciderà in estate, quando il club farà i conti con i numeri e traccerà la rotta per il futuro.