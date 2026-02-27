Fabregas torna sulla vittoria contro la Juve: "Più merito nostro che demerito dei bianconeri"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani col Lecce, è tornato anche sulla netta vittoria contro la Juventus nello scorso turno di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico del Como:

La partita di Torino per lei è stata una partita perfetta? Perché la Juve non ci ha capito molto...

"Si può leggere in tanti modi. Capisco quello che vuoi dire. Ti dà uno step in più a livello competitivo, sicuramente. Con Spalletti la Juventus gioca molto molto bene, ha avuto una svolta tremenda, ha giocato tanti minuti in 10 tra Inter e Galatasaray e ha dominato, anche se ha perso. Ha perso contro il Cagliari con 35 tiri in porta, come noi contro l'Atalanta, non sai cosa possa succedere. Però abbiamo trovato tantissime giocate, gestito la palla bene, noi avevamo capito come e dove poter far loro male. Poi è vero che la squadra ha gestito bene i momenti, quando abbassarsi un po' di più e quando aspettare. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, nei minuti finali mi è sembrato di essere di essere un po' bassi e invece eravamo medio-alti. Più merito nostro che demerito della Juve. Sono contento, ma non ci sono mai alibi. Ogni partita è diversa, alcuni ti aspettano a uomo o con blocco basso, ma hanno dimostrato cosa possono fare anche contro i più grandi. Con la mentalità di fare la partita e vincere. Mancano 3 mesi e vogliamo vincere il più possibile. Il sogno si raggiunge solo guardando avanti".

Rileggi qui tutte le parole di Fabregas