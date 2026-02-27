Parma-Cagliari la salvezza: Pellegrino guida i ducali, Kılıçsoy e Esposito le armi rossoblù
Al 'Tardini' va in scena questa sera la 27ª giornata di Serie A, con Parma e Cagliari protagoniste di un anticipo che vale punti pesanti in ottica salvezza tranquilla. I ducali sono dodicesimi con 32 punti, i rossoblù tredicesimi a quota 29: tre lunghezze che rendono lo scontro diretto particolarmente significativo.
Occhi puntati sui due attacchi. In casa Parma, nessun giocatore in questo campionato ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol rispetto a Mateo Pellegrino: 11 su 32 totali, alla pari con Rafael Leão. L'argentino, con 7 reti in stagione, è il vero trascinatore dei crociati.
In casa Cagliari, spicca il talento turco Semih Kılıçsoy: con quattro reti è il primo giocatore rossoblù a segnare almeno quattro gol nelle prime 23 giornate alla stagione d'esordio dai tempi di Marco Sau nel 2012/13. Il classe 2005 è anche il più giovane tra i giocatori con almeno quattro gol in questo campionato. Al suo fianco agirà Sebastiano Esposito, che dal mese di dicembre è il giocatore che ha fornito più assist in Serie A — quattro.