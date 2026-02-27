Parma, Cuesta: "Dobbiamo continuare nel nostro percorso, concentrati sulla gara di oggi"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato nel pre-gara della sfida contro il Cagliari ai microfoni di DAZN:

Quanto ha dovuto lavorare sulla concentrazione in questa settimana, dopo l'entusiasmo per le vittorie recenti, per mantenere il focus sull'obiettivo?

"Abbiamo continuato nel nostro percorso, insistendo sulle nostre abitudini, provando a fare il meglio ogni giorno. Il focus è sugli aspetti che dobbiamo potenziare, abbiamo punti di forza e tante cose da migliorare. Dobbiamo continuare a migliorare il processo".

Conferma lo stesso undici, è un segnale che avete trovato un equilibrio con questi interpreti?

"Facciamo le scelte legate a quello crediamo sia meglio per iniziare la partita, sappiamo che poi novanta minuti sono lunghi e avremo bisogno di avere tutti concentrati e focalizzati, pronti a dare il massimo".

Siete andati oltre le aspettative?

"La nostra concentrazione è su fare oggi una grande prestazione, che deve portarci a quello che vogliamo che sono i punti. Non pensiamo oltre, ci focalizziamo sul presente e speriamo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi".