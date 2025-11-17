Lazio, il ko di Rovella può condizionare il mercato. E la terapia conservativa divide

Uno stop di circa quattro mesi che condiziona anche il mercato di gennaio. In attesa di scoprire quale sarà il destino biancoceleste nella sessione invernale, la Lazio deve fare i conti con l'infortunio di Nicolò Rovella. Il regista biancoceleste, dopo aver provato per due mesi la terapia conservativa, ha dovuto alzare bandiera bianca e nei prossimi giorni si opererà per provare a risolvere la pubalgia che lo condiziona da inizio stagione. Solo una presenza per 90 minuti contro il Verona, poi la sostituzione nel primo tempo col Sassuolo e il cambio all'intervallo nel derby, prima dello stop che lo tiene lontano dai campi dal 21 settembre. E sarà così almeno fino al 2026, con il punto interrogativo sul recupero che inevitabilmente condizionerà anche il mercato. Al momento in rosa c'è il solo Cataldi che può ricoprire il ruolo di Rovella, per questo non è da escludere che Sarri possa richiedere un regista in più a gennaio.

Lazio, la terapia conservativa divide

Da quando si è scoperto del nuovo stop e della necessità di ricorrere all'operazione il caso Rovella ha tenuto banco in casa Lazio. In tanti hanno puntato il dito contro la scelta del giocatore, altri hanno sottolineato la poca chiarezza nella gestione dello staff medico. Il 24 settembre la Lazio ha specificato come sarebbero "seguiti altri consulti e che per il momento si segue la terapia conservativa", senza specificare di chi fosse la scelta di optare per la terapia conservativa. Ieri Rovella su Instagram ha voluto sottolineare come "dopo Sassuolo e il derby mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa". Quell'insieme che però non è stato "condiviso" sui social dalla Lazio, che in serata ha comunicato come "fin dall'inizio, la scelta di evitare l'operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore". Nessun riferimento a "consulti con staff medico e società", solo "una decisione del giocatore". Una divisione che segue la spaccatura nel tifo sulle responsabilità. A pagare però è Rovella, che tra terapia conservativa e operazione starà fuori almeno 4 mesi, e Maurizio Sarri, che si ritrova senza il suo regista titolare e dovrà chiedere gli straordinari fino a gennaio a Danilo Cataldi.