Lazio, Insigne non è la priorità. Sarri: "Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli"

“Il ruolo di vice-Zaccagni in questo momento è la problematica minore che abbiamo”. L’ingaggio di Lorenzo Insigne, almeno a livello di tempistiche, non è la priorità per la Lazio.

Maurizio Sarri lo ha spiegato in conferenza stampa, al termine della gara persa 2-0 all’Olimpico con il Napoli. Al tecnico della Lazio è stato chiesto se l’arrivo dell’ex pupillo degli anni napoletani presupponesse un cambio di modulo per far coesistere i due, e la riposta è stata abbastanza chiara: “Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli, si può completare la rosa ma questa non è la mia priorità".

Insigne dovrà aspettare ancora un po’. L’ex capitano del Napoli è da tempo un desiderio di Sarri, che non ha però mai trovato la vera convinzione del resto della dirigenza. L’impressione è che l’operazione, alla fine, si farà, anche perché Lorenzo, salutato il Toronto, ha già aspettato mezzo campionato, ma non è detto che avvenga in tempi brevi. Anzi.