Lazio, interesse per Fabbian: contatti costanti con il Bologna, attese novità dopo il weekend

La Lazio continua a voler regalare un centrocampista a Maurizio Sarri e l'indiziato numero uno in questo momento è Giovanni Fabbian. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna è costantemente in contatto con i biancocelesti, che hanno manifestato un forte interesse per l'italiano e hanno buoni rapporti con la società rossoblù. Ancora non è stata presentata nessuna offerta ufficiale, ma il passo è atteso a breve.

Novità sono attese dopo le partite in programma questo weekend: gli emiliani giocheranno domani sera a San Siro contro l'Inter, mentre la Lazio sfiderà il Napoli. Fabbian è considerato un giocatore importante da Italiano, che nelle rotazioni lo utilizza spesso. L'ex Primavera dei nerazzurri è considerato anche un calciatore i grado di fare la differenza a gara in corso con i suoi inserimenti alle spalle dei difensori. Nel corso della sua carriera vanta 86 presenze e 9 gol con il Bologna e 38 apparizioni e 8 reti con la Reggina. Inoltre è sceso in campo con le nazionali giovanili a partire dall'Italia Under 16 fino all'Under 21, saltando solamente l'Under 18.