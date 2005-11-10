AZ Alkmaar-Juventus, i convocati di Spalletti: out McKennie a scopo precauzionale
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 15:35Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
04.11.2026 15:35Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alla vigilia della sfida contro l'AZ Alkmaar, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati. Assente Weston McKennie che resterà a casa a scopo precauzionale dopo il risentimento muscolare accusato nel primo tempo della sfida contro il Napoli.
I convocati della Juventus per l'AZ Alkmaar
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr, Owusu, Pagnucco.
Attaccanti: Kolo Muani, Boga, Ekhator, Alajbegovic, Woltemade, Elimoghale, Merola.
Altre notizie Serie A
Oggi
16:40 Serie ALive TMW
Live TMWKairat Almaty, a breve la conferenza di mister Arutyunyan pre Atalanta
16:30 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWIl tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
16:22 Serie ATMW
TMWUdinese, il dg Collavino: "Le condizioni di Pozzo sono stabili. Runjaic? Esonero difficile"
16:16 Serie ATMW
TMWAtalanta, squadra in campo a Zingonia. Sarri valuterà attentamente l'impiego di Scamacca
16:07 Serie ATMW
TMWUdinese, Zanetti si presenta: "Zaniolo? Le gerarchie le darà il campo. Solet recuperato"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi