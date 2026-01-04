Lazio, Lazzari commenta gli arbitraggi: "Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti"

C'è molta amarezza in casa biancoceleste dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Al termine del match Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sapevamo che dovessimo iniziare nel migliore dei modi ma purtroppo abbiamo trovato di fronte insieme all’Inter la squadra più forte del campionato, peccato per essere andati sotto di due gol. Poi non siamo riusciti a creare e impensierire il loro portiere, il risultato è giusto. Da inizio stagione siamo ko con gli infortunati, ora iniziano le squalifiche, è da inizio anno che conviviamo con questo".

Il discorso del difensore della Lazio si è poi spostato sugli arbitraggi: "È sotto gli occhi di tutti quel che sta succedendo - riporta Lalaziosiamonoi.it - non vorrei entrare nel merito per dire qualcosa di sbagliato ma è sotto gli occhi di tutti. Anche oggi ad esempio Zac ha preso nel primo tempo 5-6 falli consecutivi senza che fosse ammonito l’avversario, il secondo giallo di Noslin è incredibile, non possiamo farci molto, appena parli le cose si mettono male.

Sono cose difficili da gestire, dispiace per Noslin e Marusic, perdiamo due giocatori importanti in un momento ricco di assenze. Da mercoledì cercheremo di vincere. Affronteremo l’ultima in classifica ma è una squadra che doveva lottare per l’Europa, sappiamo le difficoltà della partita, ci dovremo far trovare pronti".