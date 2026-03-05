Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Lotito contro Sarri e viceversa, storia senza precedenti. Neanche con Cecchi Gori o Zamparini

Lazio, Lotito contro Sarri e viceversa, storia senza precedenti. Neanche con Cecchi Gori o ZampariniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 16:45Serie A
Dimitri Conti

Quanto sta andando in scena alla Lazio, da ormai diversi mesi a questa parte, è una situazione con pochi precedenti nello scenario del calcio italiano. Forse sarebbe più corretto anzi rettificare in 'con nessun precedente del genere'. Qualcosa di vagamente simile magari lo si ritrova anche, scavando all'indietro nelle pagine del calcio italiano di primo livello, ma proprio con le medesime fattezze e condizioni, no.

Il senso è presto detto: sono ormai da mesi che in casa Lazio si sta assistendo a una separazione interna, che ricade anche sul sentimento della piazza. Da una parte l'allenatore Maurizio Sarri, dall'altra dirigenza e proprietà del club, nelle figure in particolare del presidente Claudio Lotito e del DS Angelo Fabiani: due fazioni che ormai si possono definire contrapposte, per quelli che sono stati gli sviluppi dialettici che si sono visti negli ultimi mesi. Tutto comincia di fatto in origine, dal blocco al mercato estivo della Lazio, cosa che lascia di sasso per primo lo stesso Sarri, il quale non perde occasione per sfogarsi e denunciare il fatto che non fosse stato informato. Da lì le uscite del tecnico si moltiplicano, ma iniziano ad arrivare anche delle risposte. E se Fabiani 'stempera', lo stesso non si può dire invece di Lotito. Almeno non nelle interviste 'rubate' dai quotidiani, con l'ultima che ha previsto una tirata d'orecchie per l'utilizzo di Daniel Maldini o l'attribuzione della paternità per la mancata cessione a gennaio di Noslin.

Non si ricordano precedenti di scontri a distanza tanto prolungati, e fin qui senza alcuna conseguenza diretta, come quelli tra Lotito e Sarri. Con uno scenario reso ancor più turbolento dalle contemporanee proteste della tifoseria biancoceleste che stanno lasciando costantemente spogli gli spalti dell'Olimpico nelle sfide casalinghe (lo scenario di ieri per la semifinale d'andata di Coppa Italia fa impressione).

Qualche situazione che può ricordare il contesto attuale della Lazio viene offerta dal passato del calcio italiano, più o meno recente. In molti avranno pensato per esempio alla gestione del Palermo fatta dallo scomparso Maurizio Zamparini, ma in quei casi (si ricordano per esempio storiche litigate con Beppe Iachini o Delio Rossi) le conseguenze arrivavano sempre in tempi brevi. Un po' come Cellino, o come qualche mese fa Urbano Cairo in direzione di Paolo Vanoli, prima di esonerarlo dall'incarico di guida tecnica del suo Torino. Oppure le 'tirate d'orecchie' di Berlusconi a vari suoi allenatori al Milan, che incassavano.

Il più celebre episodio di questo filone però è la lite tra Vittorio Cecchi Gori e Gigi Radice nel 3 gennaio del 1993. Una discussione pubblica, in diretta al 'Processo di Biscardi', conclusa con l'esonero inatteso dell'allora tecnico della Fiorentina da parte del proprietario viola del tempo. Una mossa che portò a una disastrosa retrocessione in Serie B da parte di quella Fiorentina. E che appunto però differisce eccome rispetto all'attuale diatriba a distanza di casa Lazio.

Articoli correlati
Lazio, da Roma all'America: la contestazione con l'Atalanta fa il giro del mondo Lazio, da Roma all'America: la contestazione con l'Atalanta fa il giro del mondo
Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero... Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero problemi"
Lotito in antimafia, audizione secretata. Melchiorre (FDI) si concentra sulle radio... Lotito in antimafia, audizione secretata. Melchiorre (FDI) si concentra sulle radio romane
Altre notizie Serie A
La Juventus sta crescendo con successo due gemme in B: Daffara e Pecorino La Juventus sta crescendo con successo due gemme in B: Daffara e Pecorino
Allegri sempre più al centro del Milan. E il Diavolo fa il record d'incasso in Serie... Allegri sempre più al centro del Milan. E il Diavolo fa il record d'incasso in Serie A
Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?... Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
Roma, il ginocchio tormenta ancora Dybala: si va verso l’operazione  Roma, il ginocchio tormenta ancora Dybala: si va verso l’operazione 
Voci di Rabiot via dal Milan? Alt, è lui stesso a dire come stanno le cose Voci di Rabiot via dal Milan? Alt, è lui stesso a dire come stanno le cose
Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per... TMWAnguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Torino, D'Aversa cerca l'impresa contro l'amico Conte: non lo ha mai battuto Torino, D'Aversa cerca l'impresa contro l'amico Conte: non lo ha mai battuto
Il progetto di Pisacane è decollato! Adesso il Cagliari ha un anima che fa la differenza... Il progetto di Pisacane è decollato! Adesso il Cagliari ha un anima che fa la differenza
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
3 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
4 La Roma perde di nuovo Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini ripensa al 3-3 con la Juve
5 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine top news n.1 Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro
Immagine top news n.2 Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Immagine top news n.3 Juve, Vlahovic punta il Pisa: si può fare. Kostic aspetta: sirene dall'estero
Immagine top news n.4 Bonaventura lascia il calcio giocato a 36 anni: oltre 500 presenze e una Supercoppa italiana
Immagine top news n.5 Bonaventura si ritira dal calcio giocato a 36 anni: "Non sento più il fuoco dentro"
Immagine top news n.6 Domenica c'è Milan-Inter: chi gioca? Da Calhanoglu a Bartesaghi, le ultime verso il derby
Immagine top news n.7 Gasperini: "Non aver vinto contro la Juve ci ha permesso di analizzare meglio gli errori"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegri sempre più al centro del Milan. E il Diavolo fa il record d'incasso in Serie A
Immagine news Serie A n.2 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
Immagine news Serie A n.3 Roma, il ginocchio tormenta ancora Dybala: si va verso l’operazione 
Immagine news Serie A n.4 Voci di Rabiot via dal Milan? Alt, è lui stesso a dire come stanno le cose
Immagine news Serie A n.5 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine news Serie A n.6 Torino, D'Aversa cerca l'impresa contro l'amico Conte: non lo ha mai battuto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Bari considerata a rischio per l'ordine pubblico: trasferta vietata ai pugliesi
Immagine news Serie B n.2 Avellino, c'è un problema sui tiri da fuori: nessuno subisce più gol dalla distanza in Serie B
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 28ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)
Immagine news Serie B n.5 Primo o secondo posto, al Monza importa poco. Bianco: "In A si va anche con i playoff..."
Immagine news Serie B n.6 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiuso il 30° turno: il Benevento si avvicina alla B, l'Ascoli vede l'Arezzo
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Cosmi già preoccupato: "Devo capire su chi poter contare, errori clamorosi"
Immagine news Serie C n.4 Benevento a +10 sul Catania, ma Della Morte frena: "Finché non c'è certezza non è finita"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"
Immagine news Serie C n.6 Benevento verso la Serie B, gol da urlo per Lamesta: "Avevo il piede caldo, ma ora concentrati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'assessora Perini: "Gama un esempio. Ora il calcio è declinato al femminile grazie anche a lei"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”