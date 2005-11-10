Ravezzani sulla Lazio: “Lotito sa tirare sempre fuori il coniglio dal cilindro”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento alla radio di Tuttomercatoweb.com. In diretta Ravezzani si è soffermato sulla questione Malagò, oltre che sul ritorno della Serie A.

Che commento ti senti di fare sulla vicenda commissariamento di Malagò?

"Sulla farsa di questo commissariamento si è detto tutto. L'Italia come squadra sarà pure mediocre, ma rimane comunque molto meglio della dirigenza. L'unico effetto che ha avuto questa vicenda è stato di aver fatto disamorare ancora di più la gente. Non c'era modo peggiore per farlo".

Il governo dovrebbe intervenire per risanare la situazione?

"Diteci la ricetta quel è però. Si parla di riformare, ma come? Intanto fortunatamente siamo in Democrazia e quindi il governo non può commissariare a proprio piacimento. Io onestamente non ho una grande stima della politica in generale, che ormai consiste principalmente nel cavalcare l'onda popolare, ma la politica sportiva di norma è ancora peggio. Detto ciò Malagò ha esperienza e fortuna, dato che al CONI si è ritrovato sotto mano l'esplosione di tantissimi sportivi. Speriamo che la buona stella lo accompagni anche con la Nazionale italiana".

Nel frattempo sta per ripartire il campionato, da chi ti aspetti qualcosa in più?

"C'è un giocatore da cui tutti ci aspettiamo l'esplosione, che ha fatto benissimo con la Nazionale e che ha fatto male con il club: Gonçalo Ramos. Nel calcio il centravanti che fa gol cambia la vita".

La Lazio è partita oltre le aspettative?

"Con Gattuso che veniva da una serie di fallimenti ce n'erano ancora meno di aspettative. Lotito però alla fine riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il tifoso laziale, come quello granata, spera sempre che chi verrà dopo. Possa essere meglio di quello precedente, ma non è così. La Lazio alla fine nel corso degli anni ha condotto una serie di stagioni normali, mentre in altre ha ottenuto grandi risultati, con il presidente che si è messo anche in tasca alcuni milioni. Lui ha salvato la società dal fallimento, l'ha portata a vincere trofei e spesso a farla piazzare fra le prime quattro. Il tutto in una squadra che rispetto alla Roma ha tutt'altro fatturato e bacino d'utenza".