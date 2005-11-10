Lazio, il magic moment di Floriani Mussolini: dal primo gol all'idea nazionale

È cambiato il mondo in pochi mesi per Romano Floriani Mussolini. Non più tardi di 14 mesi fa la Lazio aveva deciso di mollare il colpo, cedendolo in prestito con diritto di riscatto a cinque milioni alla Cremonese, senza garantirsi neanche un controriscatto. Dopo due anni di prestiti tra Serie C e Serie B, a Formello c'era la sensazione che non si potesse tirar fuori più molto dal classe 2003. Meglio fare cassa, sperare di incassare cinque milioni nella speranza che la Cremonese lo avesse riscattato. Quel mancato riscatto è una delle fortune della Lazio di questo inizio di stagione. Facile ora prendersi meriti dicendo "soffermiamoci su Floriani (non Floriano, ndr)", ma bisogna ricordare tutto il percorso che ha portato a quello che si vede oggi. Anche quest'estate, dove è stato Gattuso a dire di bloccare qualsiasi operazione in uscita per l'esterno preferendolo fin da subito a Lazzari come alternativa a Marusic.

Lazio, la crescita di Floriani Mussolini: anche Mancini lo osserva

Il resto lo hanno fatto l'infortunio di Marusic e i tanti, tantissimi meriti di un ragazzo che a 23 anni sta cogliendo alla grande l'occasione che gli si è presentata. Due mesi da titolare sempre in crescendo, dalla prestazione comprensibilmente timida all'esordio con il Bologna al primo gol a Reggio Emilia, nella prima partita giocata di fatto davanti a una curva interamente biancoceleste. Dopo il gol un abbraccio con il popolo laziale durato poco per la segnalazione di fuorigioco, cancellata poi dal VAR che gli ha regalato la prima gioia in Serie A. Queste prestazioni gli varranno un rinnovo di contratto più che meritato, con la Lazio che vuole blindarlo e costruire anche con lui la difesa del futuro. E attenzione anche al capitolo nazionale: su quella corsia c'è traffico, da Kayode a Palestra i giovani di valore sono tanti. Mancini però tiene sotto osservazione anche Floriani Mussolini e se dovesse esserci un forfait a destra il suo nome potrebbe anche rientrare nella lista di convocati.