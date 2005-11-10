Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Luciano Spalletti? Ora è un problema

Il 10 aprile del 2026, la Juventus annunciava il rinnovo di Luciano Spalletti. "Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – aveva spiegato il CEO della Juve, Damien Comolli - da quando si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita".

Perché?

Da quel momento in poi il tocco magico di Spalletti si è perso. La settimana prima aveva vinto contro il Genoa, poi avrebbe battuto l'Atalanta e infine il Bologna. Pareggio della paura - zero a zero - contro il Milan, uno a uno contro l'Hellas Verona, vittoria per uno a zero con il Lecce, sconfitta con la Fiorentina, pari con il Torino. Insomma, nelle ultime cinque solamente sei punti e, di fatto, la Champions che viene bucata. Sarebbe bello sapere se la Juventus non si sia pentita, in quel momento, della scelta di prolungare per due stagioni.

Ovviamente in questo momento, con Carnevali che è sceso in campo per imporre il ritiro ai giocatori, la bilancia non depone a favore del tecnico toscano. I jolly d'altro canto sono oramai terminati.