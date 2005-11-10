Oggi in TV, due partite di Serie C e tanti appuntamenti di calcio internazionale

Serata di calcio in tv quella di oggi, venerdì 30 ottobre 2026.

Non gioca la Serie A e nemmeno la B, in compenso però si giocano due gare per altrettanti gironi di Serie C. E poi tanti appuntamenti con il calcio internazionale in prima serata: di seguito tutte le principali partite, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso.

20.30 Elversberg vs Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.30 Reggiana vs Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Albinoleffe vs Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Zulte Waregem vs Club Brugge (Campionato belga) - DAZN

21.00 Villarreal vs Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.15 Casa Pia vs Sporting (Campionato portoghese) - DAZN