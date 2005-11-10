Biondini è il piccolo Tonali dell'Empoli: sul 2009 ci sono già due formazioni di A

Uno dei migliori prospetti del calcio italiano. La Serie B continua a mettere in mostra alcuni gioielli e tra questi senza ombra di dubbio c'è anche Edoardo Biondini. Il centrocampista classe 2009 di Grutti di Gualdo Cattaneo è uno dei più attenzionati dalle formazioni di Serie A nel corso di queste settimane. Ha giocato tantissimo, è il giovane più presente della categoria e a soli diciassette anni (ne compirà diciotto il prossimo 1 gennaio) è uno dei ragazzi più interessanti della sempre prolifica cantera dell'Empoli.

La carriera in breve

Arrivato dal Perugia nel 2023, nella stagione 2025/26 ha guidato da leader l’Under 17 azzurra allo scudetto di categoria (finale 4-0 contro la Juventus) e, da capitano, ha alzato con l’Italia Under 17 il titolo europeo a Tallinn (17 presenze e 2 reti con la Nazionale).⁠ Nella stagione 2026/27 ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro il Pisa e in Serie B contro la Cremonese, l'Empoli ha blindato il talento rinnovando il contratto fino al 30 giugno 2029.

Ci sono (almeno) due club di A

Per questo il centrocampista italiano, dinamismo e visione di gioco, solidità nei duelli che lo hanno portato a esser paragonato a un novello Sandro Tonali, è nel mirino di molte società. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, su Biondini ci sarebbero già Torino e Sassuolo.