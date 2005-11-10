Classifiche a confronto: +7 Inter, +13 Lazio! Milan come un anno fa, la Juve peggio

Classifiche a confronto al termine della nona giornata di Serie A. L'Inter capolista e campione d'Italia è partita con una marcia ancor più importante allo scorso campionato a conti fatti dominato: +7 punti. L'altra squadra al primo posto, ovvero la Lazio di Gennaro Gattuso, viaggia a più del doppio rispetto alla scorsa stagione: 13 punti in più. Sul gradino più basso del podio la Roma di Gasperini che come nello scorso campionato ha ventuno punti: oggi frutto di sei vittorie e tre pareggi, un anno fa di sette successi e due sconfitte.

Male Napoli e Udinese

Ha lo stesso ruolino di marcia di un anno fa anche il Milan passato nel frattempo da Allegri ad Amorim. Il manager livornese oggi alla guida del Napoli sta facendo nettamente peggio rispetto al suo predecessore Antonio Conte: -7. Sorride il Como di Fabregas, in costante crescita anche in Serie A nonostante l'impegno in Champions League: +4 punti. La Juventus dopo nove giornate ha un punto in meno rispetto allo scorso campionato, uno in più invece per il Torino.

In netta risalita il Genoa che un anno fa di questi tempi era ultimo in classifica e oggi ha sette punti in più. Al contrario, sta sprofondando l'Udinese di Runjaic che ha conquistato cinque punti nelle prime nove giornate, mentre nella Serie A 2025/26 a questo punto del campionato era a dodici. Di seguito il dato.

Il confronto con lo scorso campionato

Inter 25 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo nove partite di campionato)

Lazio 25 (+13)

Roma 21 (=)

Como 20 (+4)

Milan 18 (=)

Frosinone 17 (in Serie B)

Napoli 14 (-7)

Juventus 14 (-1)

Torino 13 (+1)

Cagliari 13 (+4)

Bologna 11 (-4)

Atalanta 11 (-2)

Genoa 10 (+7)

Lecce 9 (+3)

Sassuolo 8 (-5)

Monza 7 (in Serie B)

Udinese 5 (-7)

Fiorentina 5 (+1)

Parma 5 (-2)

Venezia 3 (in Serie B)