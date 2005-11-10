Mauro: "Spalletti peggio alla Juventus che in Nazionale, Floriani Mussolini un fenomeno"

L'ex attaccante Massimo Mauro fa una disamina sul presente della Juventus, intervistato dall'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Con la Lazio ero allo stadio e ho visto due cose: Floriani Mussolini è un fenomeno, impressionante con e senza palla; ma pure una Juve in cui c'era difficoltà a muoversi. Sembrava una partita tra una squadra di Serie A e una di D. Così il futuro è preoccupante, anche perché non è facile scendere in campo con la maglia che pesa come un'armatura".

Qual è il ruolo di Kolo Muani?

Scendendo ancora più nel dettaglio sui bianconeri, aggiunge Mauro: "I punti sono molto pochi e parlano chiaro. E ci sono situazioni che vengono fuori, senza risultati. Spalletti non ha un centravanti e non so perché abbiano inseguito Kolo Muani: mi avevano convinto fosse un nove, ma più lo vedo giocare e meno mi sembra. E poi aggiungi la sfortuna di aver perso uomini importantissimi. Douglas Luiz e Sarr titolari in una grande Juve non me li aspetto e infatti è una Juve normale".

Peggio a Torino che a Coverciano

Su Spalletti, prosegue così Mauro: "Non mi piace dare la colpa a una persona sola, ma la Juve sta andando malissimo". Sull'attacco di Bremer, poi, dice: "Ha sbagliato, quelle cose non le dici in tv, da capitano. Fanno riferimento a una precisa responsabilità di allenatore e società nella costruzione della squadra. E lo Spalletti della Juve per me è peggio di quello della Nazionale. Però l'alibi degli infortuni bisogna sottolinearlo".