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Conte? No, la Juventus sostiene Spalletti: confronto con la squadra, davanti alla dirigenza

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:30Serie A
20.10.2026 08:30Serie A
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Mentre il fantasma di Antonio Conte aleggia, tutto il club bianconero fa quadrato attorno a Spalletti: fiducia rinnovata e confronto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le speranze di una parte della tifoseria, con Antonio Conte sullo sfondo, la Juventus ha scelto di non ribaltare la panchina. La figuraccia contro la Lazio ha lasciato ferite profonde, sono appena 11 i punti in 7 giornate di campionato, ma tutto ciò non ha scalfito la linea della società bianconera. Il gruppo, però, in difficoltà, i difetti della squadra rimangono evidenti sul piano tecnico e per personalità. E anche se dopo il 3-0 subito Spalletti ha messo in dubbio persino la fiducia del gruppo nei suoi confronti, secondo quanto riferito da TuttoSport è andato in scena un confronto alla Continassa, alla ripresa degli allenamenti e davanti alla dirigenza al completo, che ha confermato il pieno sostegno della squadra.

Cosa serve ora

Ora però servono le risposte sul campo. La Juventus è attesa da un blocco di 6 partite prima della prossima sosta per le Nazionali - quattro di campionato e due di Europa League - in cui i vertici del club si aspettano una reazione netta e segnali concreti d'intesa tra rosa e allenatore. Spetterà a Spalletti correggere il tiro: meno "fluidità", un turnover più ragionato, ruoli ben definiti e una comunicazione più diretta per superare anche gli ostacoli legati ai tanti nuovi stranieri in rosa.

Il fantasma di Conte

L'obiettivo immediato è fare punti e ricucire lo strappo con i tifosi dello Stadium dopo la contestazione di domenica sera. Sicuramente il profilo di Antonio Conte, stando al quotidiano torinese, al momento non rientra nei piani della dirigenza bianconera. L'amarezza della piazza rimane, di fronte a una squadra che tende a crollare e ad andare in crisi alle prime difficoltà. Oltre alla mancanza di maturità nelle partite da non sbagliare. Servono soluzioni e in fretta, se l'intenzione è quella di rimediare ai passaggi a vuoto di questa stagione.

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