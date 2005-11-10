Serie A, i 5 migliori portieri dopo 6 giornate: tutte le posizioni sono rimaste congelate

Focus TMW
Serie A, i 5 migliori portieri dopo 6 giornate: tutte le posizioni sono rimaste congelateFocus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
13.10.2026 17:08Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Classifica dei migliori portieri di Serie A che rimane invariata, per quel che riguarda le prime cinque posizioni. Nonostante i tre gol incassati a Napoli, Lorenzo Palmisani resta al comando tenendo alto l'interesse dei grandi club nei suoi confronti. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.58 (6)
2. Elia Caprile (Cagliari) 6.50 (6)
3. Christos Mandas (Lazio) 6.50 (6)
4. Mile Svilar (Roma) 6.50 (5)
5. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.33 (6)
Altre notizie Serie A
Oggi
17:00 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWSassuolo, Palmieri: “Contento per Carnevali alla Juve. Muharemovic? Offerte solo dall’estero”
16:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 dopo 6 giornate: Adams-Stulic-Touré, tridente da un gol
16:45 Serie ATMW
TMWLa Serie A compra spesso dal Club Brugge: chi possono essere i nuovi CDK e Jashari
16:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 dopo 6 giornate: quattro novità, la Roma ne piazza 3
16:34 Serie A
City Club fa tappa a Carpi: la Serie C mette al centro infrastrutture, eventi e territori