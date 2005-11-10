Ha parlato anche di calcio il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un Q&A sui propri canali social. Spazio ovviamente alla sua Fiorentina, con un follower che gli chiede anche espressamente di comprare la Lazio. Questa la simpatica risposta di Renzi: "Ragazzi non scherziamo. Uno sono per la Fiorentina, due non c'ho soldi, tre fare un affare con Lotito è praticamente impossibile. Se si sveglia, perché di solito dorme, è pericolosissimo".

Cosa pensa della stagione della Fiorentina?

"Speravo meglio. Ma diamo fiducia a Paratici e a Vanoli. Mi aspetto sempre che l'argentino con la numero 30 ci faccia sognare, ha già iniziato qualche volta. Io sono un inguaribile ottimista, la Fiorentina ci sorprenderà. Per ora non l'ha fatto, ma mai dire mai".

Arriverà prima la Fiorentina in Europa o la Schlein a Palazzo Chigi?

"Vedendo la stagione in corso, a naso arriverà prima Elena a Palazzo Chigi che la Fiorentina in Europa. Ma quando arriveremo in Europa ci divertiremo, così come con Elena a Palazzo Chigi".