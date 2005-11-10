Reda Belahyane pretende molto da sé stesso. Il centrocampista della Lazio sa quanto può dare e quanto ancora può migliorare. Il giocatore, al termine del match vinto dal suo Marocco contro il Niger, ha parlato in maniera franca:

"A livello individuale - riporta Lalaziosiamonoi.it - non credo che la mia prestazione sia stata positiva: avrei potuto fare meglio. Lo stesso vale per la nazionale: avremmo potuto offrire una prova superiore. L'aspetto più importante comunque è quello di aver conquistato i tre punti, e speriamo di proseguire su questa strada.

Dobbiamo capire che sfidare squadre africane richiede tanta aggressività e la capacità di vincere svariati duelli. Ecco perché anche nazionali tecnicamente inferiori a noi possono metterci in difficoltà attraverso lo scontro fisico. Non siamo stati all'altezza, io come tutti i miei compagni. Speriamo di poter giocare meglio nelle prossime partite. Vincere è importante, ma possiamo fare di più".