Lazio, niente finale di Coppa Italia per Sarri: il tecnico squalificato dal Giudice Sportivo

Maurizio Sarri non potrà essere in panchina nella finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter, che si giocherà il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, anche se ovviamente potrà preparare la gara e seguirla dalla tribuna.

Il tecnico biancoceleste, diffidato, è stato infatti ammonito nella semifinale di ieri con l’Atalanta e salterà la prossima gara della finale, cioè la competizione, per squalifica, come da comunicato del Giudice Sportivo.

Stesso discorso per Raffaele Palladino, allenatore della Dea: anche lui è stato ammonito e sarà squalificato nella prossima partita di Coppa Italia, che per l’Atalanta sarà la prima dell’edizione 2026/2027 del torneo. Disposta inoltre un’ammenda di € 3.000,00 all’Atalanta “per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.