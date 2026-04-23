TMW Sarri, la linea non cambia anche con la finale. Lazio da rifare, altrimenti valuterà offerte

Maurizio Sarri il prossimo 13 maggio proverà a conquistare la sua prima Coppa Italia da allenatore. Nella stagione 2019/20 alla guida della Juventus vinse lo Scudetto, ma nella coppa nazionale si arrese ai calci di rigore proprio in finale. In precedenza, all'Empoli come al Napoli e poi alla Lazio, ha raggiunto al massimo le semifinali. Ci riproverà tra meno di tre settimane, con una squadra che ieri ha trascinato all'atto conclusivo della competizione dopo aver battuto le due finaliste della scorsa edizione. Dopo aver battuto l'Atalanta a Bergamo ai calci di rigore. "Questa squadra è tra le più grintose che io abbia mai allenato", ha detto nel post-gara Sarri che sta portando a casa una stagione complicatissima.

Oggi nona in classifica, la Lazio è reduce da un'estate col mercato bloccato e da un mese di gennaio passato alle cronache per le cessioni più che per gli acquisti. Quest'anno non ha mai avuto ambizioni europee, ma vincendo la Coppa Italia potrebbe strappare una qualificazione alla prossima Europa League impossibile da raggiungere tramite il campionato.

Sarri con la Lazio ha altri due anni di contratto, ma a fine stagione avrà un confronto con la società per chiarire che con i presupposti di questa stagione è complicato andare avanti: "Questa partita non era importante per tirare le somme nella valutazione finale e per andare a vedere di cosa abbiamo bisogno. Quando uno guarda quello che sta venendo fuori e cosa ci manca, mi devo basare su un percorso di mesi. Lotito l'ho visto un secondo negli spogliatoi e non ho avuto modo di parlarci, di programmi futuri non sappiamo niente", ha dichiarato ieri nel post-partita.

Per Sarri insomma la Lazio è da rifare e non è disposto a vivere una stagione come quella che sta per andare in archivio. Anche perché qualche offerta per lui potrebbe presto arrivare visto che la Fiorentina è al lavoro per il post Vanoli e il Napoli valuta anche il suo ritorno in caso di divorzio da Antonio Conte. Molto passerà dal confronto con Lotito: senza strategia comune l'addio è dietro l'angolo. Nonostante una Coppa Italia che può dare tutt'altro sapore alla stagione, nonostante altri due anni di contratto.