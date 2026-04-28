Lazio, Noslin: "Farò di tutto per segnare la prossima. Un desiderio? Vincere la Coppa Italia"

L'attaccante della Lazio Tijjani Noslin, al termine del match pareggiato contro l'Udinese, ha parlato in zona mista: "All’inizio della gara è stato difficile, eravamo tutti stanchi a livello mentale - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Volevamo chiudere subito la gara, penso l’Udinese abbia fatto molto bene e ci ha reso la gara difficile. Il secondo tempo è stato molto meglio, siamo stati più squadra. Anche Sarri ci ha detto all’intervallo che dovevamo lavorare insieme, portare più pressione. E penso che nel secondo tempo l’abbiamo fatto bene”.

Quale ruolo preferisci?

"Tutti, voglio solo giocare (ride, ndr.). Per me è questo che conta. Penso di dover fare meglio sotto porta, ho avuto qualche opportunità di segnare. È difficile anche avere il ritmo giusto perché non gioco ogni gara, ma nelle ultime partite ci sto provando spesso e mi ci sto avvicinando. Purtroppo oggi non ho segnato, ma farò tutto quello che posso per segnare nella prossima gara”.

Sarri?

"E' un ottimo allenatore dal punto di vista tattico. Ci aiuta sempre durante la gara, all’intervallo, prima del match. Dobbiamo essere squadra, portare pressione e giocare tenendo il pallone. Penso che dobbiamo far meglio per chiudere la gara, purtroppo oggi non ce l’abbiamo fatta".

Un desiderio?

"Vincere la Coppa Italia".