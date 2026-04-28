Lazio, Noslin: "Felice di giocar di più. Pagate le tante energie spese contro l'Atalanta"

Pareggio scoppiettante quello andato in scena ieri sera all'Olimpico tra la Lazio e l'Udinese, gara che ha chiuso la 34^ giornata del campionato italiano di Serie A e conclusa con il risultato di 3-3.

Al termine del match si è presentato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste l'attaccante belga dei capitolini Tijjani Noslin, il quale ha analizzato così il pareggio: "Abbiamo dato tutto contro l'Atalanta, abbiamo sprecato energie. Oggi la partenza non è stata delle migliori ma alla fine siamo riusciti a prendere un punto contro una squadra fisica come l'Udinese, quindi sono felice. Sto giocando piu rispetto all'inizio, ora ci sono due gare importanti come il derby e la finale contro l'Inter, non vogliamo mollare e voglio continuare ad aiutare la squadra".

Noslin ha anche espresso belle parole per il compagno di squadra Pedro, ancora una volta decisivo dalla panchina e a segno nel gol del momentaneo 2-2: " Incredibile, ha fatto un gol bellissimo. Un privilegio giocare con una leggenda come lui".