Lazio, Pedro: "Scontro diretto da vincere, dobbiamo trovare gli spazi per colpire"

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli: “Sappiamo che dobbiamo vincere questo tipo di partite perché sono scontri diretti, col Napoli sarà come sempre una partita difficile. Dobbiamo essere compatti e aggressivi per fare punti qui in casa".

Come si affronta il Napoli con un sistema di gioco diverso?

"Sarà difficile, loro sono una squadra molto compatta, è difficile trovare spazio tra le linee. Vediamo come va la partita, speriamo di fare una bella prestazione".

Cosa ti chiede Baroni?

"Mi posso muovere per tutto il campo, è una cosa che gli piace tanto a Marco. Dobbiamo trovare gli spazi tra le linee, è difficile perché loro fanno molta densità".

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Lukaku, Raspadori. A disp. Scuffet, Contini, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Politano, Ngonge, Hasa. All. Antonio Conte