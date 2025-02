Lazio, per la Champions serve il miglior Provedel: numeri sotto la media

A tre mesi dal termine della stagione la Lazio è ancora pienamente in corsa su tutti i fronti. I biancocelesti condividono il quarto posto con la Juventus, domani conosceranno l’avversaria negli ottavi di finale di Europa League e martedì a Milano contro l’Inter si giocheranno l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il tutto nonostante i numeri della difesa non siano dei migliori, anzi siano i peggiori delle prime otto della classe. Con 34 gol subiti la Lazio è la peggior difesa delle prime otto con un margine di ben cinque reti subite in più rispetto al Bologna, sette sulla Fiorentina e addirittura 15 in più del Napoli che è la miglior difesa del campionato. Ancora peggio il dato sulle porte inviolate, dove la Lazio è nettamente nella parte destra della classifica con appena cinque “clean sheet” in 25 partite, mentre tutte le squadre in zona Europa hanno almeno otto porte inviolate. Un dato in totale controtendenza con le ultime due stagioni, dato che lo scorso anno la Lazio chiuse con 13 clean sheet mentre due anni fa furono addirittura 21 le partite in cui Provedel non subì gol.

Lazio, il calo di Provedel e un Mandas che spinge

Caricare tutte le responsabilità sulle spalle di un singolo è ingeneroso, è però vero che il rendimento di Ivan Provedel è nettamente calato rispetto alle due precedenti stagioni. Nell’annata 2022/2023 fu il miglior portiere tra le big per gol evitati (+2.64, seguito da Meret a +1.01), mentre la scorsa stagione chiusa a -1.38 davanti a Meret, Rui Patricio e Maignan, di poco dietro a Szczesny. Quest’anno invece Provedel è secondo solo a Montipò per peggior dato di gol evitati (-8.36 contro il -15.22 del portiere del Verona), mentre i portieri di vertice sono tutti vicini ai dati di Provedel dello scorso anno (-1.77 Di Gregorio, -0.74 Sommer, -0.03 Carnesecchi e +0.69 Meret). Dati completamente diversi da quelli che ha Mandas in Europa League, dove è terzo per gol evitati con un ottimo +3.84 dietro solo a Tzolakis dell’Olympiakos e Perri del Lione. Baroni è stato chiaro, c’è una gerarchia e Provedel è il portiere titolare. La gerarchia sarà rispettata e ora sta all’ex Spezia tornare sui suoi livelli per accompagnare al meglio la Lazio in questo lungo sprint per la Champions.