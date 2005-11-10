Lazio, Provstgaard: "La classifica ci carica tanto, ma dobbiamo restare umili"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
Oggi alle 14:42Serie A
autore Marco Pieracci
01.11.2026 14:42Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, è stato intervistato da DAZN prima della gara casalinga contro il Cagliari: "Ci carica tanto la classifica, è normale. Ma non la guardiamo tanto, come dice il mister ci serve umiltà e in questa partita dobbiamo stare attenti perché hanno tanti giocatori pericolosi".
Altre notizie Serie A
Oggi
15:00 Serie A
Rigore tolto al Venezia a Como, con Orsato in tribuna: l'intervento del VAR fa discutere
14:48 Serie ALive TMW
Live TMWIl Venezia scivola anche a Como, a breve il commento di Nicola in conferenza
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi