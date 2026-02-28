L'Inter e lo shock Bodo da superare, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Scudetto a ogni costo"
"Scudetto a ogni costo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. L'Inter e lo shock Bodo da superare. Si riparte questa sera da San Siro con la sfida contro il Genoa. Chivu ordina: con il massimo vantaggio al derby contro il Milan. Il piano per evitare il finale di Simone Inzaghi. Intanto per la formazione si pensa a Thuram e Bonny in attacco.
Sorteggio Champions - "Dea senza paura, Euroderby da sogno": nel taglio alto spazio al sorteggio europeo. Sarà Atalanta-Bayern Monaco, nuovamente una squadra tedesca per l'Atalanta di Palladino dopo aver eliminato il Borussia Dortmund. In Europa League invece il derby tra Bologna e Roma. In Conference Fiorentina contro Rakow.
Calciomercato rossonero - Uno sguardo al futuro con il Milan che pensa già alla prossima stagione. Prosegue la caccia al nuovo centravanti: "Un 9 da Milan", scrive La Rosea. Grandi manovre in casa rossonera: Guirassy favorito su Jackson e Retegui.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.