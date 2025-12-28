Lazio, rischio squalifica per Cataldi: il centrocampista ha applaudito l'arbitro nel finale

Un altro episodio arbitrale destinato a far discutere. La Lazio ieri sera non è andata oltre il pareggio sul campo dell’Udinese, con il gol nel finale di Davis che ha gelato i biancocelesti. Prima della conclusione dell’attaccante friulano, però, resta fortissimo il dubbio per un evidente fallo di mano, giudicato regolare dall’arbitro Andrea Colombo anche dopo il controllo al VAR. Una decisione che ha lasciato increduli giocatori e panchina della Lazio, convinti di aver subito l’ennesimo torto stagionale (qui la nota ufficiale dei capitolini).

In campo la reazione è stata immediata: proteste veementi, facce increduli e tensione palpabile nei secondi successivi al gol. Proprio per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, Maurizio Sarri, dopo il triplice fischio, è intervenuto per calmare i suoi, consapevole del rischio di sanzioni disciplinari. Ora l’attenzione si sposta sul referto del Giudice Sportivo, che a fine giornata di Serie A chiarirà eventuali provvedimenti.

Sotto osservazione c’è soprattutto Danilo Cataldi. Come riportato oggi da Il Messaggero, il centrocampista biancoceleste avrebbe applaudito ironicamente Colombo nel finale di gara, un gesto che potrebbe costargli una sanzione. In casa Lazio resta quindi la speranza che, oltre al danno per un episodio arbitrale discusso, non arrivi anche la beffa sul piano disciplinare.