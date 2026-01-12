Lazio, Rovella: "I nuovi? Taylor e Ratkov mi piacciono. E poi ci sono io... mi sento il terzo"

Un weekend positivo per Maurizio Sarri, che vince in trasferta a Verona e riabbraccia Nicolò Rovella. Il regista è tornato per la prima volta dopo l'infortunio nel derby patito a fine settembre e ha parlato così ai microfoni di Lazio Style: "Era importantissimo tornare a vincere, sono contento di averlo fatto tornando in campo. Questi mesi fuori dal campo sono stati una sofferenza, il calcio è la mia vita, è stato difficile ma sono contento di essere tornato a combattere per questi colori".

Adesso si pensa al Como…

"Dobbiamo continuare a vincere e dare senso a questa vittoria, serve proseguire sulla striscia positiva e contro il Como dovremo continuare così, so che i tifosi ci daranno una mano anche lunedì".

Che ne pensa dei nuovi acquisti Taylor e Ratkov?

"Taylor è un bravissimo ragazzo, mi chiedeva com'è Roma e com'è il gioco del mister, i movimenti. Mi piace come giocatore, me lo ricordo l'anno scorso all'Ajax, è molto bravo. Anche Petar (Ratkov, ndr) mi piace, speriamo possano crescere molto col mister".

Com'è stato il rientro?

"Mi sento un terzo acquisto, mi è mancato stare in campo. Credo di aver avuto un buon impatto, l'importante era vincere. All'andata con il Como abbiamo fatto una brutta figura, ora in casa nostra davanti ai nostri tifosi speriamo di fargli fare la stessa figura. Importante ritrovare solidità e gruppo, abbiamo salutato due giocatori importanti ma ora dobbiamo far integrare i nuovi e fargli capire ambiente e io mister".