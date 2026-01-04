Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida persa 2-0 in casa contro il Napoli: "La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi, qualcosa di nostro ci abbiamo messo perché abbiamo fatto un primo tempo a metà strada però ho visto forse la squadra in questo momento più forte del campionato. La sconfitta ci sta, ma potevamo sicuramente fare meglio".

Cosa si può migliorare?

"Questo va chiesto al direttore, io ci ho parlato e gli ho detto che abbiamo bisogno di giocatori importanti in certe zone del campo. Inutile prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo. L'evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore".

Gol presi troppo facilmente?

"Quando devi affrontare questi quinti è un problema non solo nostro, ma per tutte le squadre. Sul primo gol il cross è stato lento, la palla era di facile lettura, il difensore si poteva staccare tranquillamente perché era chiaro dove sarebbe finita la palla. Qualche errore ce l'abbiamo messo anche noi".

Ha dato il suo assenso alla cessione di Castellanos?

"Anche il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione, quando è così diventa difficile trattenere un giocatore. Poi visto che questa situazione poteva succedere, si poteva arrivare pronti".